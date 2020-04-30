Проект "Чистая вода" обеспечит качественной водой еще 277 тыс. жителей Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 апреля. /ТАСС/. Реализация региональной программы федерального проекта "Чистая вода" в Ростовской области позволит до 2024 года обеспечить качественной питьевой водой еще 277 тыс. человек. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"До 2024 года планируется обеспечить качественной водой из систем централизованного водоснабжения еще более 277 тыс. жителей Ростовской области. Для этого будут проведены работы по 51 объекту водоснабжения в 25 муниципальных образованиях. Из бюджетов всех уровней на реализацию этих мероприятий будет привлечено почти 20 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства региона уточнили, что работы будут проведены в рамках региональной программы проекта "Чистая вода", который является частью национального проекта "Экология".

Как сообщает пресс-служба, в хуторе Новогашунском Дубовского района замену водопроводных сетей завершили. Ранее местным жителям приходилось завозить питьевую воду бочками из других населенных пунктов, так как вода из подземных источников здесь имеет высокое содержание солей. Было принято решение обеспечить хутор водой из Цимлянского водохранилища. "К монтажу трубопровода приступили в ноябре 2019 года от хутора Адьянов, - сказал исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства области Михаил Полухин. - В настоящее время водонапорная башня уже подключена. Перед врезкой были проведены все необходимые мероприятия по промывке и обеззараживанию системы водоснабжения. После завершения работ был произведен отбор проб на соответствие СанПиН "Питьевая вода" и получен положительный результат о качестве воды.

По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова, в 2021 году благодаря завершению строительства Шахтинско-Донского водовода, жители шахтерских территорий региона также получат качественную питьевую воду. На строительство водовода уже направлено 3,6 млрд рублей. Чтобы завершить работы, нужно еще 600 млн, эти расходы предусмотрены на 2020-2021 годы в региональном бюджете.

Федеральный проект "Чистая вода" входит в состав нацпроекта "Экология". Проект предполагает строительство и реконструкцию объектов для обеспечения качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения 99% городского населения РФ. Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майского указа президента РФ Владимира Путина. Всего на него планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (в том числе из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3,206 трлн рублей).