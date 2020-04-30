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Более 33 млн рублей направят на расчистку Цимлянского водохранилища

Работы планируется выполнить до 2023 года в рамках нацпроекта " Экология"

ТАСС, 30 апреля. Расчистка Цимлянского водохранилища, расположенного в Ростовской и Волгоградской областях, пройдет в 2020-2023 годах, на эти цели выделены 33 млн рублей в рамках национального проекта "Экология". Об этом сообщает в четверг пресс-служба Федерального агентства водных ресурсов.

"Для улучшения состояния водохранилища в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология" ведутся работы по двум направлениям: расчистка самого объекта и впадающей в него реки Кумшак. После [расчистки] от древесного хлама и мусора акватории Цимлянского и Пролетарского водохранилищ улучшатся экологические условия проживания для более чем 220 тыс. человек. На весь проект Росводресурсы направят свыше 33 млн рублей средств федерального бюджета на 2020-2022 годы", - говорится в сообщении.

При этом, как уточняет ведомство, в 2020 году фактическое наполнение Цимлянского водохранилища является минимальными за весь период его эксплуатации. В настоящее время для восстановления максимального запаса воды в водохранилище принято решение о сохранении минимально допустимого пропуска в нижний бьеф Цимлянского гидроузла расходом 180 кубометров в секунду. Это позволит гарантированно обеспечить водоснабжение Нижнего Дона, отмечают в пресс-службе.

"Расчистка русла реки Кумшак, впадающего в Цимлянское водохранилище, запланирована в границах Красноярского, Лозновского и Маркинского сельских поселений Ростовской области. Мероприятия по восстановлению водного объекта проходят в 2018-2020 гг. за счет средств федерального бюджета в объеме свыше 24 млн рублей. Протяженность расчищенных участков русел реки составит 30 км", - добавили в Росводресурсах.

Одной из целей нацпроекта "Экология" является сохранение к 2024 году не менее 98 уникальных водных объектов за счет восстановления и экологической реабилитации, расчистки не менее 260 км участков русел рек, а также очистки от мусора берегов озер и рек, в том числе озер Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры. В 2020 году в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" проводятся 73 мероприятия в 45 регионах.

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