Парк в Приморском крае дополнительно озеленили в рамках нацпроекта

ВЛАДИВОСТОК, 2 мая. /ТАСС/. Приморские строители высадили в парке города Арсеньев в Приморском крае 50 саженцев ясеня маньчжурского в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

"Строители убрали старые деревья, выполнили санитарную обрезку растущих деревьев и высадили 50 саженцев ясеня маньчжурского. Реконструкция парка по нацпроекту идет второй год - в прошлом году заасфальтировали центральную аллею, выложили брусчатку, установили скамейки и урны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что второй этап благоустройства предусматривает формирование зон отдыха, устройство площадок в разных местах, укладку брусчатки, установку скамеек. Также будет заменена система освещения.

Нацпроект "Жилье и городская среда" - один из национальных проектов России на 2019-2024 годы. Его главные цели - обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, кардинальное повышение комфортности городской среды и создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды. В Приморье в 2020 году в рамках напроекта будет благоустроено 114 общественных пространств.