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Пандемия коронавируса нового типа
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Песков не исключил корректировки нацпроектов на фоне пандемии коронавируса

В то же время, как подчеркнуд пресс-секретарь президента РФ, на сами стратегические задачи реализации нацпроектов "это не повлияет никоим образом"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" не исключил, что национальные проекты могут быть скорректированы на фоне реализации мер по борьбе с распространением коронавируса. Однако, по его словам, их реализация останется приоритетной задачей.

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"Нельзя исключать, что какие-то будут вноситься корректировки, но на сами стратегические задачи реализации нацпроектов это не повлияет никоим образом", - сказал он.

Представитель Кремля сделал акцент на том, что реализация нацпроектов не снимается с повестки дня. "Нет, никоим образом. Об этом речь не идет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Более того, Песков заявил, что "при составлении национального плана развития экономики будут приниматься во внимание те задачи, те бюджетные траты, которые были запланированы в связи с национальными проектами".

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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