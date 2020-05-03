Песков не исключил корректировки нацпроектов на фоне пандемии коронавируса

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" не исключил, что национальные проекты могут быть скорректированы на фоне реализации мер по борьбе с распространением коронавируса. Однако, по его словам, их реализация останется приоритетной задачей.

"Нельзя исключать, что какие-то будут вноситься корректировки, но на сами стратегические задачи реализации нацпроектов это не повлияет никоим образом", - сказал он.

Представитель Кремля сделал акцент на том, что реализация нацпроектов не снимается с повестки дня. "Нет, никоим образом. Об этом речь не идет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Более того, Песков заявил, что "при составлении национального плана развития экономики будут приниматься во внимание те задачи, те бюджетные траты, которые были запланированы в связи с национальными проектами".