В Крыму тяжелые беспилотники помогут ученым составлять точные метеопрогнозы для аграриев

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского (КФУ) закупил тяжелые беспилотные летательные аппараты для создаваемого центра цифрового земледелия по прогнозу и анализу выращивания сельхозкультур. Создание такого центра позволит аграриям корректировать сельхозработы и сохранять урожай, сообщил ТАСС проректор вуза по внешним связям Михаил Сергеев.

"Центр цифрового земледелия создается на базе нашего университета. Это сеть метеостанций, собственный спутниковый комплекс "Сканэкс", пять беспилотных летательных аппаратов, среди которых и тяжелый, производства концерна "Калашников". Ждем поставку квадрокоптера, который позволяет проводить точечное опрыскивание. У нас будет такой эксклюзивный набор, которого в вузах, наверное, нет нигде", - сказал Сергеев.

Он отметил, что все коптеры оснащены оборудованием для мониторинга сельхозугодий, мощной оптикой с возможностью инфракрасной съемки. Облеты планируется совершать один раз в две недели. Данные воздушной разведки будут поступать в геоинформационный сервер для анализа и принятия решений.

Проректор сообщил, что вуз уже развернул сеть из 14 метеостанций на землях университета площадью в 5,5 тыс. га практически во всех регионах республики. С их помощью можно будет получить точные данные о температуре, осадкам, скорости и направлению ветра, ультрафиолетовому излучению и количеству осадков.

"Мы будем получать точные данные о почвенном анализе, онлайн о температуре, списке техники на полях и какие операции она выполняет. Будем смотреть как в динамике все развивается. К примеру, если у растений появятся какие-то проблемы, скажем, вредители, то будем высылать туда дрон-опрыскиватель", - сказал он.

Работы по созданию центра планируют завершить в течение года: будет создана математическая модель, в которую будут внесены все факторы, влияющие на погоду в регионе. "Это, например, резкие смены скорости и направления ветра. Нам надо максимально точно наполнить математическое уравнение, чтобы точно выдавать прогноз", - подчеркнул Сергеев.

Он сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры с руководством региона для задействования возможностей центра цифрового земледелия.

Вовремя предупредить

По словам проректора, центр позволит решить многие проблемы в сельскохозяйственной отрасли региона. Например, предупредить о возвратных заморозках или узнать о возможности нашествия вредителей. После сбора достаточного количества данных ученые КФУ смогут приступить к составлению более точного для полуострова прогноза погоды.

Для Крыма система предупреждения об изменениях погоды весьма актуальна. В середине апреля пресс-служба министерства сельского хозяйства республики сообщила, что весенние заморозки повредили в регионе около 40% садов, температура воздуха опускалась до 10 градусов ниже нуля. Наиболее сильно пострадали персики, абрикос, черешня и слива в 10 из 14 районов. К примеру, плодовые почки персика и сливы повреждены более чем на 70%, абрикоса - на 100%.

Директор НИИ сельского хозяйства Крыма, доктор сельскохозяйственных наук Владимир Паштецкий считает, что на полуострове, который является зоной рискованного земледелия, создание университетского центра с развитой сетью метеостанций поможет аграриям корректировать свои планы, благодаря точным прогнозам. "Для тех мест, где устанавливаются такие станции это дает возможность следить за температурным, водным режимами. Таким образом можно будет прогнозировать развитие растений, а аграриям полностью владеть ситуацией", - сказал он.

По словам Паштецкого, метеостанций, которые бы обслуживали сельское хозяйство в Крыму, немного. В НИИ сельского хозяйства есть две выездные метеостанции. С их помощью определяется уровень засушливости почвы, направление и сила ветра.

Без вирусов

Сергеев рассказал, что в вузе готовятся к вводу в эксплуатацию в этом году биотехнологического комплекса по производству безвирусного посадочного материала. Ранее в ноябре 2019 года сообщалось, что вуз стал победителем в конкурсе на получение мегагрантов от Министерства науки и высшего образования России, в рамках национального проекта "Наука". Общая сумма мегагранта составляет 180 млн рублей, на которые будут созданы научные лаборатории в сфере сельского хозяйства и в области квантовой механики.

В частности, в лаборатории по производству безвирусного посадочного материала в качестве модельных культур выбраны чеснок, ежевика и виноград. Базовой станет биореакторная технология клонального размножения растений.

Завершаются фасадные и кровельные работы в одном из корпусов университета, закуплено современное оборудование, в том числе и аппаратура, способная производить тесты на коронавирус. Но, говорит Сергеев, из-за пандемии произошли задержки с поставками из Китая, поэтому так необходимые стеклянные чашки, пробирки и другой расходный материал ожидают в Крыму не ранее чем через три недели. Тогда в регионе приступят к поиску заинтересованных партнеров, которым будет интересно проверить и обеззаразить интересуемый сорт и клонировать достаточное число посадочного материала.

КФУ образован в 2014 году, объединяет семь академий и институтов, семь колледжей и семь научных организаций. В вузе обучается более 30 тыс. студентов, из них около 2500 иностранцев из 59 стран.

Срок реализации нацпроекта "Наука" - с октября 2018 года по 2024 год. В 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования в областях, определяемых приоритетами научно- технологического развития.