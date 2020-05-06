"Промобот" отправит в Европу терминалы для измерения температуры

ПЕРМЬ, 6 мая. /ТАСС/. Компания по производству сервисных роботов "Промобот" заключила контракт на поставку терминалов для измерения температуры в Германию и Францию на общую сумму €300 тыс. Устройства будут отправлены в Европу в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", сообщили ТАСС в среду в пресс-службе компании.

"Мы заключили контракт на поставку терминалов для измерения температуры в Германию на €300 тыс. Мы работаем с Российским экспортным центром, у нас есть соглашение о сотрудничестве и все наши экспортные поставки происходят при поддержке РЭЦ, то есть в рамках проекта "Международная кооперация и экспорт", - сказал собеседник агентства.

Терминал представляет собой устройство с дистанционным бесконтактным термометром и экраном, его пропускная способность более 300 человек в час. В базовой версии на экране появляются уведомления и результаты измерения температуры, в продвинутой - работает система распознавания лиц. По словам директора по развитию и сооснователя "Промобот" Олега Кивокурцева, терминалы измеряют температуру бесконтактным способом всего за пять секунд, а температура определяется с точностью до 0,2 градусов. "Устройство само подстраивается под рост человека для измерения, автоматически ведет журнал замеров и может быть интегрировано в системы безопасности предприятия", - сказал он.

При обнаружении человека с высокой температурой, ответственному лицу приходит уведомление: на почту, на мобильный, в систему безопасности или CRM (система управления взаимоотношения с клиентами - прим. ТАСС). Человек, у которого выявлена высокая температура, тоже получает уведомление прямо на экране терминала с указаниями о дальнейших действиях. Как поясняют в "Промоботе", их решение на порядок дешевле тепловизоров, а также "быстрее, надежнее и безопаснее" ручных термометров.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. Это крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России и Европе. Роботы трудятся более чем в 30 странах в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя живых сотрудников, все продукты компании производят и разрабатывают в России.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта не сырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.