Участники онлайн-школы Кружкового движения НТИ спроектируют поселения будущего

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Школьники и студенты на первой проектной онлайн-школе "Поселения будущего" Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) спроектируют новые типы поселений для будущих поколений, основанные на инновационных решениях. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения.

"В течение двух месяцев участники пройдут путь концепт-дизайнера, создающего образ поселения будущего. Самостоятельно и на мастер-классах экспертов изучат проблемы современной цивилизации, виды поселений, технологии и эстетику городов, сформулируют новые концепции поселений с применением технологий будущего. На следующем этапе участники погрузятся в детали архитектуры, урбанистики, проработают сценарии жизни людей в таких поселениях и визуализируют свои идеи с помощью современных инструментов работы концепт-дизайнера", - сообщили в пресс-службе.

Школьникам и студентам предстоит освоить не только основные принципы работы дизайнера, но и смежные компетенции - от архитектурного проектирования до сторителлинга и анимации. Обсуждать промежуточные результаты команды будут с экспертами в сфере урбанистики, концептуального дизайна и технологий НТИ. Результаты работы участники представят в конце июля на виртуальной выставке арт-объектов. Команды презентуют скетчи, артбуки, видеоролики, дизайн-проекты, анимационные фильмы, отражающие их представление о поселениях будущего.

"Важно, чтобы проекты поселений будущего не были абстрактной фантазией, а выстраивались вокруг технологических трендов и тенденций, к которым тяготеет мир. Кроме того, идею нужно не только придумать, но и адекватно донести, поэтому мы предлагаем участникам осваивать инструменты концепт-дизайна", - процитировала пресс-служба руководителя проекта "Практики будущего" Кружкового движения НТИ Марию Рачинскую.

Кружковое движение НТИ

Кружковое движение НТИ - это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Среди инициатив движения - олимпиада НТИ, проектные школы "Практики будущего", фестивали идей и технологии Rukami, программа конкурсов и проектов в области космоса "Дежурный по планете", цифровая платформа управления талантами и другие.