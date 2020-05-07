В Архангельске откроют Дом научной коллаборации

АРХАНГЕЛЬСК, 7 мая. /ТАСС/. Центр дополнительного образования "Дом научной коллаборации имени М. В. Ломоносова" откроется в Архангельске осенью 2020 года. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-службы администрации Архангельской области.

"Дом научной коллаборации (ДНК) будет создан в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование". Открытие Дома научной коллаборации запланировано на осень 2020 года", - говорится в сообщении.

ДНК будет открыт на базе Северного Арктического федерального университета. Школьники региона смогут получить доступ к новым программам и технологиям, смогут работать на современном оборудовании, которое будет закуплено для проекта. Учащимся будет предложено 16 программ технической и естественно-научной направленности, в том числе нейротехнологии в робототехнике, основы веб-программирования, генная инженерия.

В центре будут проходить уроки технологии, физики, информатики, химии. Первыми участниками проекта станут шесть школ Архангельска и одна - Приморского района. Свои программы повышения квалификации будут предложены и педагогам региона.

Нацпроект "Образование" охватывает период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.