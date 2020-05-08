В 19 муниципалитетах Приморья в 2020 году организуют лыжные базы

ВЛАДИВОСТОК, 8 мая. /ТАСС/. Власти Приморья обустроят 27 лыжных объектов в 19 городах и районах региона в 2020 году. Об этих планах сообщается на сайте краевого правительства.

"К предстоящей зиме оборудуют 27 лыжных объектов в 19 городах и районах Приморья, обеспечив их инвентарем, помещениями и специальным оборудованием", - сообщается на сайте правительства Приморского края.

В пресс-службе правительства Приморья ТАСС разъяснили, что в планах на 2020 год - благоустройство, а не создание новых объектов. "Лыжные базы оборудуют там, где сейчас есть хотя бы лыжня", - отметили в пресс-службе.

На приобретение лыжного инвентаря и оборудования для мест зимнего отдыха в бюджете региона предусмотрено 97 миллионов рублей.

Вовлечение населения в массовый спорт является одним из ключевых показателей национального проекта "Демография". Его региональная составляющая - проект "Спорт - норма жизни" - предусматривает, что к 2024 году спортивными объектами должно быть обеспечено 55,6% населения Приморья, а доля граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, должна составить 56,2%.

Нацпроект "Демография" в Приморье реализуют по четырем направлениям: увеличение рождаемости, повышение доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, увеличение продолжительности здоровой жизни населения и увеличение числа граждан, которые систематически занимаются физической культурой и спортом.