В Хабаровском крае за два года восстановят 125 тыс. га леса

ХАБАРОВСК, 8 мая. /ТАСС/. Власти Хабаровского края в ближайшие два года проведут работы по восстановлению 125 тыс. га вырубленного и погибшего при пожарах леса, будут высажены лиственница, ель и кедр. Об этом сообщил ТАСС начальник управления лесами правительства края Константин Хрянин.

Работы по восстановлению лесов ведутся в регионах по федеральному проекту "Сохранение лесов", который входит в национальный проект "Экология".

"Лесовосстановительные мероприятия в 2020 году запланировано провести на площади 62 тыс. га, в 2021 году - 63 тыс. га. Сейчас началась активная подготовка к посадкам леса - идет расчистка и раскорчевка площадей, готовится почва", - сказал Хрянин, уточнив, что новые деревья - лиственницу, ель, кедр - в этом году высадят почти на 5,2 тыс. га, на остальной территории специалисты будут заниматься сохранением подроста, уходом, минерализацией почвы.

В регионе лесозаготовители ежегодно вырубают около 60 тыс. га леса, природные пожары деревьям значительного урона не наносят - горят в основном болота, мари, открытые пространства.

В прошлом году, по словам Хрянина, регион перевыполнил план по посадкам деревьев. Несмотря на сильные дожди, паводок на Амуре и его притоках, которым потопило обширные пространства, лесовосстановительные работы были проведены более чем на 66,6 тыс. га при плане в 61 тыс. га.

По нацпроекту "Экология" Хабаровский край в ближайшие два года получит около 285 млн рублей. Часть средств пойдет на восстановление лесов, основные средства - на закупку лесохозяйственной техники. Восстановление лесов - одно из 11 направлений нацпроекта "Экология". Всего на его реализацию в РФ планируется направить 4 трлн 41 млрд рублей: из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей.