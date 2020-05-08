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Новая лесопожарная станция заработает в Уренском районе Нижегородской области в июне

Станцию третьего типа оборудуют максимальным количеством техники для тушения лесных пожаров

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 мая./ТАСС/. Новая станция для тушения природных пожаров откроется в Уренском районе Нижегородской области в рамках нацпроекта "Экология", сообщил журналистам заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Новую станцию третьего типа оборудуют максимальным количеством техники для тушения лесных пожаров, в том числе квадрокоптерами, которые смогут собирать данные о состоянии леса и оперативно передавать их в центр мониторинга. В настоящий момент на территории области действуют всего три подобные станции.

"Это корпуса, оснащенные специализированной техникой, автомобилями, средствами связи. Сегодня в Нижегородской области работают 42 такие станции разного типа с разным количеством оборудования. Например, станций третьего типа с максимальным количеством техники до сих пор в регионе было только три. Они оборудованы в местах, где леса имеют самую высокую степень пожароопасности", - пояснил Саносян.

Новый пункт также будет укомплектован специализированным бульдозером "Четра", лесопатрульным комплексом "Егерь-2" и двумя автобусами УАЗ 2206, а также автоцистерной на 8 тонн.

"Планируем, что станция начнет работу с июня: по прогнозам, именно тогда в регионе ожидается высокая пожароопасность", - добавил Саносян.

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