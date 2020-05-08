В Ростовской области отремонтируют две улицы по проекту "Улица Победы"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая. /ТАСС/. Улицы Победы в городе Красный Сулин и поселке Красный Колос Ростовской области отремонтируют по проекту "Улица Победы" нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального минтранса.

"К ремонтным работам в ближайшее время приступят и в городе Красный Сулин. Здесь приведут в нормативное состояние улицу Победы, которая до 1990 года носила имя Жданова, а еще раньше называлась Кооперативной", - отметили в пресс-службе. В рамках ремонта на улице произведут монтаж бордюров и поребриков, заменят тротуарное покрытие.

Еще одну улицу Победы отремонтируют в поселке Красный Колос, где планируется провести реконструкцию и строительство дороги, отметили в пресс-службе. Здесь проект предполагает замену асфальтобетонного покрытия, создание уличного освещения, строительство тротуаров с пандусами и тактильной плиткой для маломобильных групп населения. По данным Минтранса области, работы здесь проведут в несколько этапов в 2020-2021 годах.

Проект "Улица Победы" - инициатива российских регионов, которую поддержало Министерство транспорта РФ. Проект реализуется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Задачей кампании является не только приведение в нормативное состояние городских улиц, проспектов и площадей, но и повышение внимания населения к истории России, подвигу советского народа и роли каждого региона в Великой Отечественной войне.