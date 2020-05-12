Кировская область на 23% увеличит число подключенных к интернету соцобъектов

КИРОВ, 12 мая. /ТАСС/. Власти Кировской области в 2020 году планируют подключить к высокоскоростному интернету 466 социальных объектов, что на 23% превышает показатель 2019 года. Это позволит обеспечить качественное дистанционное обучение и развитие в регионе телемедицины, сообщил во вторник ТАСС министр информационных технологий и связи Кировской области Юрий Палюх.

"В 2019 году в рамках первого этапа реализации национальной программы "Цифровая экономика" были подключены 379 социально-значимых объектов региона, это необходимо для реализации значимых региональных проектов, в том числе по дистанционному обучению и телемедицине. В 2020 году к интернету подключат еще 466 социальных объектов, не имеющих пока доступа к сети. В этом году в 99 населенных пунктов высокоскоростной интернет придет впервые, впоследствии инфраструктура проекта может быть использована для организации предоставления услуг мобильной связи", - сказал Палюх.

По его словам, в число объектов, которые в этом году получат доступ к высокоскоростному интернету, вошли школы, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части, учреждения среднего профессионального образования, администрации сельских поселений. По данным ПАО "Ростелеком" - исполнителя проекта "Цифровая инфраструктура", - 100 социально-значимых объекта из плана 2020 года будут подключены уже в мае, полностью завершить работы планируется к 1 октября. "Решается вопрос о досрочном подключении. В Министерство цифрового развития РФ направлено обращение о сокращении сроков подключения", - отметил Палюх.

Министр уточнил, что в 2019 году Кировская область одна из первых приступила к реализации проекта "Цифровая инфраструктура", благодаря которому все социальные объекты региона будут подключены к высокоскоростному интернету до конца 2021 года. По словам Игоря Васильева, регион также активно внедряет информационные технологии в систему предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна и проактивных услуг, когда гражданам не нужно посещать госорганы и организации лично, а услуги предоставляются автоматически.

Глава региона Игорь Васильев ранее отмечал, что одним из значимых вопросов для региона в условиях перехода на дистанционное обучение стало отсутствие качественного интернета в некоторых деревнях.

Нацпроект "Цифровая экономика РФ" рассчитан на срок до 2024 года и включает в себя шесть федеральных проектов, касающихся нормативного регулирования цифровой среды, информационной инфраструктуры, кадров для цифровой экономики, информационной безопасности, цифровых технологий и цифрового госуправления. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.