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Ликвидацией хранилища ядохимикатов в Кировской области займется федеральный экооператор

Кроме того, власти региона и оператор договорились о создании системы обращения с отходами I и II классов, включающей их безопасную и современную переработку, развитие и внедрение новых технологий переработки отходов

ТАСС, 13 мая. Федеральный экологический оператор (ФЭО, предприятие по обращению с опасными отходами, входит в "Росатом") займется ликвидацией свалок с ядохимикатами в Кировской области. Об этом сообщает в среду пресс-служба ФЭО.

"Общими усилиями планируется ликвидация крайне опасных для Кировской области объектов накопленного экологического вреда - свалки в поселке Костино около Кирова и Кильмезского хранилища ядохимикатов. В течение многих лет еще с прошлого столетия на этих объектах складировались различные отходы, в том числе I и II классов, поскольку в то время не было соответствующих технологий и объектов обезвреживания. Сейчас появилась уникальная возможность очистить эти территории и обезвредить их", - отметил председатель правительства Кировской области Александр Чурин, чьи слова приводятся в сообщении.

Кроме того, ФЭО и Кировская область договорились о создании системы обращения с отходами I и II классов, включающей их безопасную и современную переработку, развитие и внедрение новых технологий переработки отходов, формирование экологической культуры и рационального использования природных ресурсов.

"Выстраивание современной системы контроля и учета, создание инфраструктуры для безопасной и эффективной переработки промышленных отходов ускоряет переход к цикличной экономике, способствуя рациональному использованию природных ресурсов. Предприятия Кировской области смогут первыми подключиться к государственной информационной системе обращения с отходами I и II классов, чтобы подготовиться к работе по новым правилам с 2022 года", - добавил первый заместитель гендиректора ФЭО Максим Корольков.

В 2020 году ФЭО заключил соглашения о сотрудничестве с Удмуртией, Иркутской областью, Хабаровский краем и Татарстаном.

ФГУП "ФЭО" определено федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов в рамках федерального проекта "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности" в составе национального проекта "Экология". В 2023 году запланировано создание четырех предприятий по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности мощностью до 50 тыс. тонн на базе объектов по ликвидации химического оружия в Кировской, Саратовской, Курганской областях и Удмуртии. К 2024 году планируется строительство еще трех предприятий. После этого доля обезвреженных отходов в общем объеме опасных отходов вырастет до 65%.

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