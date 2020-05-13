В Пермском крае в 2020 году благоустроят более 300 дворов и парков

ПЕРМЬ, 13 мая. /ТАСС/. Власти Пермского края выделили более 1,1 млрд рублей в 2020 году на благоустройство дворов и парков. На эти средства отремонтируют более 300 объектов в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба регионального правительства.

"В этом году в Пермском крае благоустроят 306 объектов - 206 дворовых и 100 общественных территорий. Работы будут выполнены в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". На благоустройство парков, скверов и дворовых территорий из федерального, регионального и местного бюджетов выделено более 1,1 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

По словам министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Андрея Кокорева, работы во дворах начнутся не позднее 1 июня, а на общественных территориях - с 10 июля. "К благоустройству общественных пространств подходим комплексно. Проекты предполагают наличие нескольких функциональных зон: прогулочной, спортивной и других", - пояснил он.

Часть средств также направят на обустройство контейнерных площадок более чем в 460 населенных пунктах Куединского, Пермского, Юрлинского, Чернушинского и других районов.

Как сообщил на заседании правительства в среду глава Перми Дмитрий Самойлов, там ремонтные работы начались уже в апреле, в этом году в планах к 1 сентябрю благоустроить 77 дворов, объединяющих 141 многоквартирный дом.

В 2019 году в программе нацпроекта было заявлено 460 дворов и 132 общественных пространства, к концу года работы были завершены только на порядка 500 объектах. Власти связывали отставание с тем, что не все территории подали заявки на освоение средств нацпроекта, а также с неблагоприятной погодой летом. "Важно не просто благоустроить, но и наполнить объекты жизнью, людьми, разными событиями. Стремимся к тому, чтобы пользу от проекта увидели и почувствовали как можно больше жителей края. Нужно соблюсти сроки по работам этого года и закрыть долги прошлого", - отметил врио главы Пермского края Дмитрий Махонин.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в частности, строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году.