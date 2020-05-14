На Дальнем Востоке проведут работы по восстановлению лесов на 244 тыс. га

ТАСС, 14 мая. Восстановление лесов началось в пяти регионах Дальнего Востока, работы охватят 244,5 тыс. га, что почти на четверть больше итогового показателя прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в Департаменте лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу (ДФО).

Работы по восстановлению лесов проводят в регионах по федеральному проекту "Сохранение лесов", который входит в нацпроект "Экология". По данным Рослесхоза, в 2019 году лесовосстановление на Дальнем Востоке провели на более чем 200 тыс. га.

"В этом году лесовосстановительные работы в Дальневосточном федеральном округе запланированы на площади 244,5 тыс. га. Искусственное восстановление леса планируется на 24,5 тыс. га", - сказал сотрудник департамента Евгений Ермаков. Он уточнил, что к лесовосстановлению уже приступили в Забайкальском и Хабаровском краях, Бурятии, Амурской и Еврейской автономной областях.

Сосны, кедры и дубы

Работу по восстановлению лесов проводят во всех регионах ДФО, кроме Чукотки, где около половины территории занимает тундра. Наибольшие площади лесовосстановления приходятся на Якутию и Хабаровский край. Эти же регионы лидируют в планах по искусственному восстановлению леса: по данным местных властей, в Хабаровском крае в 2020 году деревья собираются высадить на площади 5,2 тыс. га, а в Якутии - на 8 тыс. га.

Площадь, на которой на Дальнем Востоке высаживают деревья, составляет лишь 10% от общего объема лесовосстановления. На остальные 90% приходится их естественное восстановление.

"В советские годы мероприятия в формате "посадка саженцев" в Бурятии не практиковались, потому что регион всегда находился в благоприятной зоне для естественного лесовосстановления. Осеменение сосной проходило хорошо, так как это достаточно быстро восстанавливающаяся культура: семена выпадали, проходили дожди, затем наступало комфортное тепло, и деревья вырастали. Но в связи с изменениями климата и наступлением периода маловодности условия стали хуже, и естественное лесовосстановление находится в угнетенном состоянии: сеянцы если и вырастают, то погибают от засухи или пожаров", - считает Андрей Бородин, руководитель организации "Добровольческий корпус Байкала", которая в том числе занимается экологической работой в лесах возле глубочайшего озера планеты.

Чтобы помочь природе, теперь в Бурятии проводят лесопосадки. "В этом году под посадку у нас [запланировано] более 1,1 тыс. га, на этой площади мы высадим cвыше 4 млн саженцев сосны", - сообщил первый заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин. Лесники в регионе выращивают сеянцы сосны в теплицах, использование торфяного субстрата и подкормка удобрениями позволяют вдвое сократить сроки выращивания.

Деревья в теплицах выращивают и в Еврейской автономной области. В регионе работает десяток таких питомников, а в ближайшее время в строй намерены ввести еще 12. "В новых [теплицах] планируем выращивать немного кедра, ясень, дуб, который очень хорошо растет в области, лиственницу", - сказал заместитель начальника отдела охраны защиты и воспроизводства лесов областного правительства Олег Майзик. В соседнем Хабаровском крае высаживают основные лесообразующие породы деревьев - лиственницу, ель и корейский кедр. В этом регионе выращиванием саженцев занимаются 17 питомников.

В Приморье, где в 2020 году посадку леса хотят провести почти на 2 тыс. га, для этого заготовят 13 тонн семян, в основном это семена корейского кедра. Для их закупки, по данным краевых властей, регион получил из федерального бюджета 5 млн рублей. В Амурской области для посадочного сезона вырастили более 12 млн сеянцев хвойных пород, а на средства нацпроекта "Экология" заготовят 1,68 т семян.

Нужна забота

По мнению директора Института леса имени В. Н. Сукачева Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) Александра Онучина, эффект от искусственного лесовосстановления до сих пор невысок. Это связано как с отсутствием должного ухода за лесными культурами, несовершенством их охраны и защиты, так и с формальным подходом к выбору мест для лесопосадок. "Чтобы повысить эффективность посадок, необходимо создавать лесные культуры и плантации в лучших лесорастительных условиях, где следует ориентироваться на модель интенсивного использования и воспроизводства лесов. В лесах экстенсивной формы ведения лесного хозяйства, где их продуктивность невысока, в большинстве случаев следует ориентироваться на содействие естественному возобновлению, последующий уход за молодняками, их охрану и защиту, а не на создание дорогостоящих культур", - сказал он.

"Недостаточно просто посадить саженцы, необходимо ухаживать за ними в течение трех-пяти лет, а это дополнительные расходы, - согласен с ним Бородин. - Я знаю, что лесники не очень любят массовые мероприятия по лесопосадкам, потому что посадка саженцев требует определенной технологии. А когда люди приезжают и быстро "закидывают" саженцы, специалистам зачастую приходится многое переделывать. Нам нужна культура лесопосадок как осознанного вида деятельности, чтобы люди сначала проходили теоретическую подготовку, а уже потом выходили на массовые мероприятия по лесовосстановлению".

Как считает директор Института лесоведения РАН Андрей Сирин, участие граждан в посадках леса необходимо. Однако и он согласен с тем, что эта работа не должна быть формальной. "Население нужно привлекать к лесовосстановительным работам, граждане должны становиться полноценными участниками этого процесса. Но нам нужны не просто массовые посадки саженцев, нужно воспитание, экологическое просвещение", - сказал он.

Лес при этом, как напомнил Онучин, является самовосстанавливающейся системой, и для его успешного обновления, особенно в тайге, нужны не столько искусственные посадки, сколько содействие естественному восстановлению.

"Порядка 90% лесов в Якутии восстанавливается [естественным] образом, - рассказал замдиректора по научной работе Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Александр Исаев. - Нам повезло с основными породами - лиственницей, сосной и березой, которые являются пионерами зарастания и быстро восстанавливают утерянные позиции. Основной упор должен делаться на меры содействия естественному лесовосстановлению".

Новая техника

Дальневосточные регионы получают средства не только на закупку семян и выращивание саженцев, но и на приобретение техники. "[В Бурятию] уже поступили четыре лесохозяйственных трактора, две лесопосадочные машины и дисковые бороны. Средства на приобретение новой техники выделяются по федеральному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", - сказал Баклашкин, добавив, что всего на эти цели в 2020 году Бурятии выделили 23,5 млн рублей.

Власти Хабаровского края заключили контракт на поставку пяти колесных тракторов и двух бульдозеров. Якутия, по словам замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства региона Алексея Агеева, получит на покупку техники 1,4 млн рублей из федерального бюджета.

Большую партию новой техники ожидают на Сахалине. "В 2020 году планируется закупить свыше 120 единиц лесохозяйственной и лесопожарной техники, оборудования. На эти цели из федерального бюджета будет направлено более 60 млн рублей", - говорится в сообщении Минприроды РФ.

"Работу по лесовосстановлению нужно вести более комплексно и системно, - уверен Бородин. - Думаю, что мы в начале этого пути. По лесным пожарам у нас работа более или менее стабилизирована, наводится порядок. По борьбе с "черными лесорубами" - тоже. В дальнейшем, я думаю, и работа по лесовосстановлению наладится".