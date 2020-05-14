В Сахалинской области в 2020 году капитально отремонтируют 600 многоквартирных домов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 мая. /ТАСС/. Власти Сахалинской области планируют в этом году провести капитальный ремонт 600 многоквартирных домов в регионе. В ходе работ в зданиях обновят кровлю, фасады и инженерные сети, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе островного правительства.

"В 2020 году в Сахалинской области капитально отремонтируют 600 многоквартирных домов", - сообщили в пресс-службе. Работы по строительству и обновлению жилых домов в регионе ведутся по национальному проекту "Жилье и городская среда", инициированному президентом РФ Владимиром Путиным. Источниками финансирования станут средства сахалинского фонда капитального строительства и региональная субсидия.

По информации правительства области, большинство аукционов уже разыграно, по ним заключены контракты. На части объектов уже ведутся работы. Списки домов для капитального ремонта в муниципалитетах формировали органы местного самоуправления. Аварийное жилье туда не включалось, так как оно проходит по другим программам.

"Из-за ремонта внутридомовых инженерных сетей в нашем доме отключали свет на весь день, но в совокупности это длилось около трех дней. Оно того стоило, теперь у нас везде новые этажные щиты, в подъездах - пластиковые окна, светящиеся указатели, датчики распознавания движения для включения света. Сейчас идет этап ремонта фасада дома", - прокомментировала ТАСС Юлия Ким, жительница дома № 329 "б" по улице Ленина в Южно-Сахалинске, в котором в настоящее время проводится капитальный ремонт.

Помимо этого, в регионе идет работа по отдельному ремонту подъездов. Несмотря на то, что эта обязанность лежит на управляющих компаниях, областные власти выделили из бюджета региона средства специально на эти цели. Всего в течение этого года на островах отремонтируют 345 подъездов в 115 домах.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий по стране из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв.