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Число построенных за год спортобъектов в Волгоградской области намерены увеличить до 30

Работы проводятся в рамках нацпроекта "Демография"

ВОЛГОГРАД, 14 мая. /ТАСС/. Тридцать спортивных объектов построят в Волгоградской области в 2020 году по нацпроекту "Демография", это примерно на 50% больше, чем в 2019 году, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"В Волгограде, Краснослободске, Калаче-на-Дону, Михайловке и других муниципалитетах Волгоградской области до конца 2020 года построят 30 спортобъектов - от физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) до малых спортивных площадок со специальным оборудованием для тестирования нормативов ГТО. В прошлом году было построено около 20 таких объектов", - сказала представитель обладминистрации.

Она уточнила, что один из новых физкультурно-оздоровительных комплексов в городе Краснослободске, который строится по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография", рассчитан на 60 посещений в смену. ФОК представляет собой одноэтажное здание общей площадью 1,8 тыс. кв. м, в котором разместятся тренажерный зал и зал для игровых видов спорта, раздевалки с санузлами и душевыми, медицинский блок. Подрядчику также предстоит организовать к комплексу подъездные пути, парковочные зоны, благоустроить территорию.

"Строительная отрасль в регионе продолжает свою работу с обеспечением всех норм: возводятся 118 многоквартирных домов, 75 капитальных объектов социальной сферы, в том числе 29 из них - по национальным проектам. Средства предусмотрены в полном объеме", - приводит слова председателя комитета строительства Волгоградской области Юрия Чувашина администрация региона.

С 2014 года в Волгоградской области возведены более 130 спортивных объектов, на 17% выросло число регулярно занимающихся спортом жителей. Волгоградские власти считают, что новый импульс этой работе придают включение предложений субъекта в нацпроект "Демография" и целевые федеральные программы.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет составит 3,1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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