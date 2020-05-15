Сахалин направит в этом году на восстановление лесов более 25 млн рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 мая. /ТАСС/. Власти Сахалинской области в этом году потратят на меры по восстановлению лесов 25,3 млн рублей. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе министерства экологии островного региона.

Восстановление лесов ведется в регионах по федеральному проекту "Сохранение лесов", который входит в инициированный президентом РФ Владимиром Путиным национальный проект "Экология". Сахалинская область входит в число субъектов страны с лучшими показателями в этом направлении, несмотря на то что недостаточно развитая транспортная сеть в лесах не дает свободно заниматься восстановительными мероприятиями.

"На лесовосстановительные работы [в этом году] запланировано потратить 25,3 млн рублей", - сообщил собеседник агентства. Из этой суммы 16,3 млн рублей - субвенции из федерального бюджета, остальные 9 млн рублей получены за счет средств арендаторов и из других источников.

По информации ведомства, всего в 2020 году лесовосстановительные мероприятия в Сахалинской области запланированы на площади 3 098 га - почти те же показатели, что и в прошлом году. Из них под посадку леса отведут 778 га, на остальной территории займутся восстановлением. Работы будут проходить с конца весны по зиму.

В основном в регионе высадят хвойные породы деревьев. Главным образом это будут ель и лиственница. Они являются основными лесообразующими породами в Сахалинской области.

Ранее областные власти сообщали журналистам о том, что в 2020 году регион получит около 60 млн рублей из федерального бюджета на приобретение лесохозяйственной и лесопожарной техники. На эти средства планируется закупить более 120 единиц техники. В 2019 году для Сахалинской области уже была закуплена часть такого оборудования - более 140 единиц. На него потрачены 130 млн рублей из федерального бюджета и около 120 млн рублей - из областного.

О нацпроекте

В нацпроект "Экология" входят 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).