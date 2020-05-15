В Хабаровском крае на модернизацию систем водоснабжения направят свыше 4,2 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 15 мая. /ТАСС/. Власти Хабаровского края намерены за четыре ближайших года построить 38 водозаборов, станций очистки воды и новых водоводов, на что будет выделено свыше 4,2 млрд рублей по нацпроекту "Экология". Об этом ТАСС сообщил в пятницу заместитель начальника управления - начальник отдела коммунальной энергетики и газовой инфраструктуры министерства ЖКХ региона Владимир Орлов.

"В разных населенных пунктах Хабаровского края планируется построить и модернизировать 38 объектов системы водоснабжения. Это необходимо для того, чтобы как можно большее количество жителей региона было обеспечено качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения. На это за предстоящие четыре года будет направлено более 4,2 млрд рублей", - сказал Орлов.

В поселках и городах края на существующих водозаборах установят станции обезжелезивания и водоподготовки, реконструируют водоводы, заменив изношенные трубы, ухудшающие качество воды, на современные, сообщил Орлов. Систему водоснабжения, например, модернизируют в Бикине, где из-за отсутствия финансирования эта работа откладывалась долгие годы. Там заменят около 30 км сетей. Водоводы реконструируют и в одном из микрорайонов Комсомольска-на-Амуре. Станции по водоподготовке построят в селах Осиновая Речка, Благодатное.

Ранее Орлов сообщал агентству, что централизованной подачей воды будет обеспечен рабочий поселок Многовершинный на севере Хабаровского края, где питьевую воду людям в настоящее время возят автоцистернами из Николаевска-на-Амуре, находящегося примерно в 130 км от поселения. Там в этом году завершат работы на недостроенном ранее водозаборе, направив на это свыше 26,5 млн рублей. Запустить его намерены в начале будущего года.

"Доля населения, которому поставляется качественная питьевая вода, по итогу этой работы увеличится с примерно 82% до 88,2%", - сказал Орлов.

В прошлом году в регионе построили станцию очистки питьевой воды в селе Аван Вяземского района, которая уже введена в эксплуатацию и обслуживает 700 человек. Эта работа также была проделана за счет средств нацпроекта - Хабаровский край попал в число первых регионов в России, вошедших в федеральный проект "Чистая вода".

О нацпроекте

Федеральный проект "Чистая вода" входит в состав нацпроекта "Экология". Проект предполагает строительство и реконструкцию объектов для обеспечения качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения 99% городского населения РФ. Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майского указа президента РФ Владимира Путина. Всего на него планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (в том числе из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3,206 трлн рублей).