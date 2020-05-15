Исполнение расходов бюджета на нацпроекты за четыре месяца составило 25%

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета РФ на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за январь - апрель 2020 года исполнены на 24,7%, что составляет 562,09 млрд рублей. Об этом свидетельствуют оперативные данные Счетной палаты, имеющиеся в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС.

По предварительным данным, исполнение расходов на 1 мая по четырем нацпроектам превысило 25%. Лидером, как и по итогам трех месяцев, остается нацпроект "Здравоохранение" - расходы по этому направлению исполнены на 44,5% к бюджетным ассигнованиям, установленным сводной бюджетной росписью. За ним следуют "Жилье и городская среда" (34,3%), "Демография" (29%) и "Культура" (25,7%).

Самые низкие показатели продемонстрированы по проектам "Цифровая экономика" (5,8%), "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (8% от установленных на год объемов), "Международная кооперация и экспорт" (8,8%), "Экология" (11,3%).

Расходы по национальному проекту "Образование" составили 16,6%, "Производительность труда и поддержка занятости" - 23,2%, "Наука" - 23,6%, "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - 21%, по Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры - 20,1%.

Общий объем ассигнований, установленный бюджетной росписью на все национальные проекты на год, составляет 2,23 трлн рублей. В условиях распространения коронавирусной инфекции и борьбы с пандемией власти РФ готовятся пересмотреть параметры нацпроектов, но окончательных решений по ним пока нет. Обстоятельства могут скорректировать планы по ряду показателей национальных проектов, однако социальные обязательства будут выполнены полностью, ранее сказал министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости".

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