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Эксперт: около 40% взрослого населения России имеют гипертонию

Чтобы определить наличие заболевания, нужно регулярно измерять артериальное давление, сообщил главный внештатный специалист кардиолог Минздрава Сергей Бойцов

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Около 40% взрослого населения России имеют гипертонию, именно поэтому каждый человек старше 35-40 лет должен регулярно измерять артериальное давление и в случае отклонения от нормы обращаться к врачу. Об этом в интервью порталу стопкоронавирус.рф сообщил генеральный директор НМИЦ кардиологии, главный внештатный специалист кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов во Всемирный день борьбы с гипертонией.

По данным Всемирной организации здравоохранения, гипертония - самая важная предотвратимая причина болезней сердца и инсульта во всем мире. Осложнения гипертонии являются причиной 9,4 млн ежегодных случаев смерти в мире. Чем выше уровень кровяного давления у человека, тем выше риск повреждения сердца или кровеносных сосудов, что в свою очередь повышает риск сосудистых катастроф: инфарктов и инсультов.

"Опасность гипертонии в том, что она является самостоятельным фактором риска развития инсульта, инфаркта и сердечной недостаточности. В нашей стране распространенность артериальной гипертонии среди взрослого населения составляет около 40%. Определить наличие артериальной гипертонии очень легко, для этого надо просто измерять уровень артериального давления, что должен делать регулярно каждый взрослый человек старше 35-40 лет. Если артериальное давление нормальное, то эти замеры надо повторять раз в полгода, а если есть эпизоды повышения давления, то надо следовать рекомендации врача - участкового терапевта или кардиолога", - говорится в интервью, опубликованном на сайте в субботу.

Артериальная гипертония также может стать причиной тяжелого течения новой коронавирусной инфекции. Для профилактики осложнений гипертонии Бойцов рекомендует регулярно принимать выписанные врачом лекарства и заниматься физкультурой. "Большое значение имеет физическая аэробная нагрузка. Если это перевести на бытовой язык, то это 10 000 шагов в сутки, желательно ускоренным темпом", - заключил Бойцов.

Основной целью мероприятий в рамках национального проекта "Здравоохранение" и включенного в нацпроект "Демография" федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" является сохранение жизней россиян и увеличение их продолжительности. Планируется существенно снизить смертность трудоспособного населения, в том числе от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Согласно расчетам Всемирной организации здравоохранения, 41% смертей носит предотвратимый характер. Исходя из этого, в рамках нацпроекта "Здравоохранение" выстраивается новая архитектура сопровождения здоровья человека.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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