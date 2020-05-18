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Новая система обращения с ТКО

Правительство получило более 160 инвестзаявок на строительство инфраструктуры отходов

Согласно нацпроекту "Экология", до 2024 года предусматривается создание новых мощностей по обработке бытовых отходов в объеме 32,4 млн тонн и утилизации в объеме 20,8 млн тонн

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Свыше 160 заявок на строительство объектов по обработке отходов направили в правительство РФ инвесторы, сообщает пресс-служба зампреда правительства Виктории Абрамченко.

"Мы получили свыше 160 инвестиционных заявок из 73 субъектов для строительства объектов по обработке и утилизации отходов. При этом, на один рубль вложенных государством денег должно приходиться 2,5 рубля частных инвестиций, которые позволят перейти от привычного захоронения отходов к их современной переработке", - сказала Абрамченко, чьи слова приводятся в сообщении.

При этом федеральным проектом "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" нацпроекта "Экология" с 2020 по 2024 год предусматривается создание новых мощностей по обработке бытовых отходов в объеме 32,4 млн тонн и утилизации в объеме 20,8 млн тонн.

"На сегодняшний день 68 инвестпроектов могут получить поддержку со стороны публично-правовой компании "Российский экологический оператор". Все они вошли в перечень перспективных объектов федеральной схемы обращения с ТКО и в региональные программы субъектов", - отметили в пресс-службе.

Уточняется, что среди них есть объекты по обработке суммарной мощностью более 15 млн тонн отходов (с долей отбора вторсырья от 20 до 50%), а также объекты по энергетической утилизации общей мощностью более 4 млн тонн.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

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РоссияНовая система обращения с ТКО
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