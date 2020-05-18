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Пандемия коронавируса нового типа

"Ъ": некоторые программы нацпроекта "Цифровая экономика" предложили отсрочить

При этом в пресс-службе аналитического центра при правительстве изданию пояснили, что исполнение программ нацпроекта оценивается как удовлетворительное

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Аналитический центр (АЦ) при правительстве РФ выступил с идеей о пересмотре сроков исполнения ряда программ, предусмотренных национальным проектом "Цифровая экономика", на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.

По информации издания, реализация мероприятий по развитию искусственного интеллекта в РФ может быть перенесена по причине того, что пандемия коронавируса может негативно сказаться на результатах программы. Более того, из направления "Информационная безопасность" возможно исключение нескольких мероприятий и перераспределение выделенных на них 1,6 млрд рублей на другие задачи нацпроекта.

Как отметил источник "Коммерсанта", знакомый с материалами, которые обсуждались на заседании правительственной комиссии 15 мая, из 231 запланированного результата в первом квартале 2020 года в полной мере было реализовано шесть. Около 150 исполняются с различной степенью отклонения от намеченных сроков. Еще 66 мероприятий признаны невыполненными, а по девяти не были получены актуальные оценки.

В свою очередь, в пресс-службе аналитического центра при правительстве РФ изданию пояснили, что исполнение программ нацпроекта оценивается как удовлетворительное. В АЦ ожидают, что к 1 июля ряд намеченных задач, не выполненных в 2019 году, будет исполнен.

Нацпроект "Цифровая экономика" включает шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на его исполнение планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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