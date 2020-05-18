"Росатом" займется цифровой трансформацией Южно-Сахалинска

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 мая. /ТАСС/. Компания "Русатом Инфраструктурные решения", входящая в состав госкорпорации "Росатом", подписала с администрацией Южно-Сахалинска договор по комплексной подготовке муниципалитета к цифровой трансформации. Совместными усилиями планируется оптимизировать наиболее трудоемкие, но востребованные гражданами муниципальные услуги и сервисы, внедрить для их оказания цифровые решения, сообщил в понедельник ТАСС мэр областной столицы Сергей Надсадин.

Осенью 2019 года министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и Сергей Надсадин подписали соглашение о реализации в Южно-Сахалинске проекта "Умный город". Работа по внедрению новых цифровых решений в сфере оказания муниципальных услуг в островной столице станет частью этого проекта.

"Договор подписан. Проект подготовки к цифровой трансформации направлен на совершенствование процессов муниципальных функций. В рамках реализации данного проекта будет выполнена цифровизация "под ключ" десяти наиболее важных и емких процессов, а также описано 1,2 тыс. процессов для дальнейшей самостоятельной работы муниципалитета, внедрена интеграционная платформа обработки данных городских информационных систем, что позволит продолжить оптимизацию всех муниципальных процессов", - сообщил глава Южно-Сахалинска.

По словам мэра, благодаря внедрению цифровых решений в Южно-Сахалинске удастся сократить сроки выполнения муниципальных услуг, что повлияет на качество и скорость процесса взаимодействия с гражданами, а также повысит производительность труда сотрудников городских учреждений. "В качестве примера следует привести услугу "Выдача разрешения на проведение земляных работ". Срок согласования в 30 организациях теперь сокращен до пяти дней, само разрешение также выдается гораздо быстрее - мы более чем в два раза сократили срок выдачи, теперь он составляет 10 дней", - рассказал Надсадин.

Как сообщила ТАСС генеральный директор АО "Русатом Инфраструктурные решения" Ксения Сухотина, компания рада, что сможет применить свой опыт в Южно-Сахалинске. "Ключевая задача любого российского города - эффективная реализация полномочий местной власти в таких сферах, как безопасность, дорожная деятельность, коммунальное хозяйство, развитие бизнеса, транспортное обслуживание и так далее. Вместе с городом мы расставляем приоритеты в этом списке. У нас есть опыт в реализации сложных цифровых проектов для муниципалитетов и регионов, надеемся с пользой его применить в Южно-Сахалинске", - прокомментировала она.

Ведомственный проект Минстроя РФ "Умный город" стартовал в России в 2018 году. Начиная с 2019 года он реализуется в рамках нацпроектов "Цифровая экономика РФ" и "Жилье и городская среда". Что касается работы по подготовке Южно-Сахалинска к цифровой трансформации, то здесь работа проходит по первому нацпроекту. Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы по реализации проекта.

О нацпроекте

Нацпроекты рассчитаны до 2024 года включительно. На исполнение нацпроекта "Цифровая экономика", который состоит из шести федеральных проектов, в России планируется направить из бюджетов всех уровней 1 634,9 млрд рублей. На нацпроект "Жилье и городская среда", в который включены четыре федеральных проекта, для регионов предусмотрено более 1 трлн рублей.

"Русатом Инфраструктурные решения"

АО "Русатом Инфраструктурные решения" (АО "РИР") - интегратор решений госкорпорации "Росатом" по направлению "Умный город". Компания координирует передовые технологии "Росатома" для цифровизации и эффективного управления городским хозяйством. Цифровая платформа "Росатома" "Умный город" - единая информационная основа для внедрения цифровых городских сервисов.