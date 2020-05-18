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В школе на западе Волгограда впервые за 70 лет начали капремонт

Ремонтные работы проводятся за счет средств федерального, областного и городского бюджетов

ВОЛГОГРАД, 18 мая. /ТАСС/. Капитальные ремонтные работы начались в двухэтажном здании школы № 36 на западе Волгограда, они не проводились со дня постройки учебного заведения в 1950 году, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе мэрии Волгограда.

"Здание школы № 36 было построено в 1950 году, с тех пор в здании ни разу не проводился капитальный ремонт. В 2017 году было проведено техническое обследование здания, из-за его аварийного состояния школа была закрыта, учащиеся были переведены в близлежащую школу", - рассказала ТАСС представитель горадминистрации.

Она уточнила, что уже в мае начался полноценный капитальный ремонт школы, специалисты приступили к усилению фундамента и основных конструкций здания. "Полностью все ремонтные работы подрядная организация должна завершить в конце 2020 года", - отметила представитель волгоградской мэрии.

В школе также отремонтируют и укрепят фасадную часть, цоколь и подвальные помещения, заменят напольное и кровельное покрытия, установят новую систему отопления, поставят пластиковые окна. Капитальный ремонт проходит за счет средств федерального, областного и городского бюджетов.

В пресс-службе администрации Волгоградской области ранее сообщали, что по национальным проектам "Образование" и "Демография" до конца 2020 года в регионе запланирована сдача в эксплуатацию 11 детских садов и двух школ, их строительство продолжается в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.

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