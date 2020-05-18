Первая школа в новом районе Самары будет построена по нацпроекту до конца года

САМАРА, 18 мая. /ТАСС/. Первая школа в микрорайне Новая Самара, строящемся в Красноглинском районе Самары, будет открыта до конца текущего года по национальному проекту "Жилье и городская среда". Об этом говорится в сообщении городской администрации.

"Готовность образовательного учреждения, рассчитанного на 1200 учащихся, более 50%. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2020 года", - говорится в сообщении.

Микрорайон Новая Самара строится в Красноглинском районе города в поселке Мехзавод. Микрорайон рассчитан более чем на 20 тыс. жителей.

Сейчас в школе ведутся работы по закрытию кровли, отделке помещений, заполнению инженерных систем, остеклению. В школу смогут ходить как ученики, проживающие в новом микрорайоне, так и из поселка Мехзавод, также располагающемся в районе.

Национальный проект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования - 1 трлн 66,2 млрд рублей.