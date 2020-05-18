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В Чебоксарах до конца года отремонтируют более 13 км автодорог

На замену асфальтового покрытия и благоустройство улиц потратят 1,2 млрд рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 18 мая. /ТАСС/. Дорожные службы отремонтируют 13,3 км дорог в Чебоксарах до конца 2020 года. Работы проходят в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает в понедельник пресс-служба городской администрации.

"В рамках нацпроекта в 2020 году на территории города планируется обновить асфальтовое покрытие на 14 дорожных участках общей протяженностью 13,3 км, а также завершить ремонт Сугутского моста, реконструкцию проспекта Ивана Яковлева, приступить к ремонту моста и путепровода по проспекту Тракторостроителей, реконструкции улицы Гражданской и Лапсарского проезда", - пояснили в пресс-службе.

Помимо ремонта асфальтового покрытия дорог на всех улицах также обновят тротуары, заменят бордюры и восстановят газоны. Общая стоимость работ составит 1,2 млрд рублей.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватывает 104 города в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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