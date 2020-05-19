Два фельдшерско-акушерских пункта открылись в селах Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 19 мая. /ТАСС/. Фельдшерско-акушерские пункты, построенные в 2019 году, начали работать в селах Приморья. Первыми открылись ФАПы в селах Филипповка Хасанского района и Пархоменко Ханкайского округа, сообщается на сайте правительства Приморского края.

"Два первых фельдшерско-акушерских пункта из 10 построенных в конце прошлого года начали работать в Приморье. Здесь уже ведут прием пациентов и проводят медицинские манипуляции. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Приморья, первыми ФАПами, которые открылись в этом году, стали медпункты в селах Филипповка Хасанского района и Пархоменко Ханкайского округа", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

С декабря в построенных по нацпроекту "Здравоохранение" ФАПах шло оснащение мебелью, медицинские пункты проходили лицензирование. Начальник отдела лицензирования регионального минздрава Ольга Лазненко разъяснила, что эти ФАПы в числе первых подали документы на лицензирование и получили положительное заключение у санитарных служб. Она добавила, что успешно пройдено лицензирование на осуществление медицинской деятельности и в ФАПе села Тереховка Надеждинского района, там идут последние приготовления к открытию.

В селах Филипповка и Пархоменко на работу вышли местные медики, хотя изначально руководство медучреждений планировало, что в медпунктах будет по графику работать приезжий фельдшер.

В Министерстве здравоохранения Приморья подчеркнули, что сейчас идет поэтапный процесс лицензирования оставшихся ФАПов. "С начала года начался поэтапный процесс получения заключения на ФАПы от санитарных служб. С апреля сельские мини-поликлиники начали проходить процедуру лицензирования. График для всех расписан по июль 2020 года", - сообщила Лазненко.

Нацпроект "Здравоохранение"

Президент России Владимир Путин в августе прошлого года на совещании потребовал проанализировать организацию работы в первичном звене здравоохранения, принять дополнительные меры по его укреплению. Выступая в этом году с посланием Федеральному собранию, Путин также потребовал сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, так как именно за первичной медико-санитарной помощью люди обращаются чаще всего.

Строительство ФАПов предусмотрено региональным проектом "Развитие первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение" в населенных пунктах, которые находятся на расстоянии более шести километров от ближайшей медицинской организации. Важными результатами реализации этого проекта должны стать обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, оптимизация работы организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Уже в этом году новые фельдшерско-акушерские пункты будут обслуживать около 5 тысяч жителей сел. В 2020 году по нацпроекту будет построено еще девять новых фельдшерско-акушерских пунктов. За ходом работ смогут следить сами жители края, вошедшие в число общественных наблюдателей.