Проект по переработке старой мебели начинается в семи регионах

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Деревообрабатывающие предприятия в семи российских регионах начинают проект по переработке старой мебели из древесных плит, сообщает пресс-служба Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России.

"Проект по рециклингу древесных отходов начнется этой весной в семи российских регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Костромской, Новгородской областях и Краснодарском крае. Выбор инициаторов проекта на эти субъекты пал не случайно: здесь есть деревообрабатывающие предприятия, заинтересованные в переработке вторичной древесины. Кроме того, на трех предприятиях такое оборудование уже установлено и готово к работе. Наши плитные предприятия уже готовы к переработке, вопрос в том, чтобы доставить эти отходы. Поэтому данный проект не потребует значительных инвестиций, но серьезно повлияет на экологию, так как снизится нагрузка на лесной фонд", - заявил президент ассоциации Александр Шестаков, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, в настоящее время во всех регионах к работе приступили мусорные операторы, которые могут организовать систему сбора старой мебели. Однако пока не только жители, но и организации выкидывают старую мебель, также огромное количество древесных отходов остается от строителей и дорожников.

"Те, кто сейчас отвечают за сбор мусора, законодательно не обязаны и не заинтересованы в выделении из него тех или иных отходов, например, древесных. Задача ассоциации на данном этапе - разработать комплекс мероприятий и инициатив по популяризации ответственного отношения к утилизации старой корпусной мебели у физических и юридических лиц, а также составить проекты нормативных актов по организации, которые закрепят обязанность отправлять вторичную древесину на переработку. По результатам проекта ассоциация подготовит свои предложения по изменению нормативной базы в части переработки древесных отходов и направит их в Минприроды России", - добавили в пресс-службе.

По оценкам ассоциации, внедрение переработки вторичной древесины во всей деревоперерабатывающей отрасли России потребует инвестиций в размере не менее 12 млрд рублей. Значительный объем средств потребуется для оснащения деревоперерабатывающих предприятий дополнительным оборудованием, позволяющим получать из вторичной древесины щепу, сырье-полуфабрикат, который в дальнейшем может использоваться заводами для выпуска готовой продукции. При этом стоимость одного комплекта оборудования с мощностью переработки 300-400 тыс. тонн мусора составляет около €20 млн.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.