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В Дальнегорске появится дорожно-строительный комплекс

Завершить реализацию проекта планируется в первом полугодии 2021 года
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© Руслан Шамуков/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 19 мая. /ТАСС/. Комплекс по производству щебня и брусчатки построят в моногороде Дальнегорск на севере Приморского края. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Президент РФ Владимир Путин поставил перед регионами Дальнего Востока задачу подняться в топ-30 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата к 2030 году. К 2024 году в рамках реализации национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в Приморье предлагается нарастить оборот субъектов МСП в 1,5 раза - до 1,5 трлн рублей.

"Производственный дорожно-строительный комплекс построят в Дальнегорске. Инвестор, ООО ДВСК "Армада", вложит в развитие проекта 92 миллиона рублей. Инициатива реализуется при поддержке Инвестиционного агентства Приморского края", - говорится в сообщении регионального правительства.

Проект уже частично запущен: работает асфальтобетонный завод, построен дробильно-сортировочный комплекс. Инвестор уже получил участок для возведения бетонного завода и цеха по изготовлению изделий из бетона. Помимо асфальтобетона, на единой промышленной площадке будут выпускать щебень, бетонные смеси и изделия из бетона - брусчатку и бордюрный камень. Завершить реализацию проекта планируется в первом полугодии 2021 года.

Инвестор принял решение запустить проект именно в Дальнегорске, поскольку там существуют условия для производства щебня. "Уникальность инициативы заключается в том, что мы создаем производство полного цикла на одной промышленной площадке. Из известняка мы получаем щебень: как самостоятельную продукцию, так и в качестве сырья для дальнейшего производства асфальтобетонов и товарного бетона, из которого, в свою очередь, будем делать брусчатку, бордюрный камень и другие изделия из бетона, а строительное подразделение компании сможет использовать эти строительные материалы для выполнения работ. Это не только позволяет минимизировать издержки, но и в целом делает реализацию проекта в моногороде возможной", - пояснил заместитель генерального директора ООО ДВСК "Армада" Виталий Суханов.

Специалисты Инвестагентства помогли инвестору в пять раз снизить ставку арендной платы за использование участка, где разместится будущий бетонный завод. "В Дальнегорске для инвесторов на законодательном уровне предусмотрена возможность снижения арендной ставки. <…> Важно, что комплекс будет построен в Дальнегорске - это моногород, и там, конечно же, необходимы новые рабочие места. После реализации всех этапов проекта на предприятии будет создано более 40 рабочих мест", - обозначил директор Инвестиционного агентства Приморского края Игорь Трофимов.

О нацпроекте

Структура нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, а также популяризация предпринимательства.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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