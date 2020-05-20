Голикова: отдельные показатели мероприятий нацпроектов скорректируют к осени

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Отдельные показатели мероприятий национальных проектов в связи с эпидемической ситуацией будут скорректированы к осени. Об этом сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

"Что касается тех направлений, которые не могут быть реализованы или могут быть реализованы с ограничениями в связи с эпидситуацией в регионах страны, то в течение лета - до осени, до формирования бюджета, нами будут скорректированы отдельные мероприятия с точки зрения сдвижки вправо и, соответственно, показатели мероприятий", - сказала Голикова.

Часть запланированных на 2020-2021 годы мероприятий национальных проектов, на которые не влияет эпидемиологическая ситуация, будут включены в национальный план по выходу из ситуации с коронавирусом. "Часть мероприятий нацпроектов, которые предусмотрены на 2020-2021 годы, а это сроки, на которые планируется принять общенациональный план, будут туда интегрированы. Которые мы можем исполнять, которым не препятствует эпидситуация и там, где мы чувствуем, что показатели могут быть достигнуты", - уточнила Голикова.

В России с 2019 года выполняются 12 национальных проектов, а также комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.