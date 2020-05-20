Патрушев потребовал принять превентивные меры против хищения средств на нацпроекты

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев потребовал усилить контроль и не допустить хищений при реализации национальных проектов.

На совещании в режиме видеосвязи в среду по актуальным вопросам нацбезопасности в Приволжском федеральном округе он назвал важным не допустить к реализации государственных и муниципальных контрактов тех, кто "преследует цели необоснованного получения прибыли", но не имеет ни производственных мощностей, ни соответствующих трудовых ресурсов.

"Надо принять превентивные меры, усилить контроль за использованием бюджетных средств и не допустить хищений при реализации национальных проектов", - подчеркнул Патрушев.

Секретарь Совбеза отметил, что для решения этих задач следует повысить слаженность и скоординированность действий правоохранительных и контрольно-надзорных органов, региональных властей и местного самоуправления.

Патрушев также поручил нацелить работу региональных рабочих групп в ПФО по противодействию нарушениям при реализации нацпроектов "на выявление сомнительных финансовых операций, фактов аффилированности хозяйствующих субъектов и заказчиков, а также фактов вовлечения в систему хозяйственных связей фирм-однодневок и всякого рода посредников".

Несоблюдение правил госзакупок

Нарушения при выполнении национальных проектов связаны с коррупцией и несоблюдением правил госзакупок. "Особо хочу обратить ваше внимание на то, что основная масса правонарушений связана с коррупционными проявлениями, несоблюдением порядка организации государственных закупок, оплатой фактически невыполненных или некачественных работ и поставок продукции, фальсификацией отчетных показателей", - констатировал Патрушев. По его словам, "в ходе мониторинга реализации майского указа президента России "О национальных целях и стратегических задачах на период до 2024 года" поступает информация, свидетельствующая о негативных тенденциях и многочисленных нарушениях при реализации национальных и федеральных проектов".

Секретарь СБ констатировал, что "при проведении государственных закупок недобросовестными должностными лицами широко используются мошеннические схемы с целью передачи подрядов аффилированным с ними организациям". "Нередки случаи завышения стоимости приобретаемых товаров, работ и услуг, что приводит к неэффективному расходованию бюджетных средств", - отметил он. Кроме того, Патрушев заметил, что "конкурсантами активно применяются инструменты манипуляции торгами, в частности путем подачи необоснованных жалоб в компетентные органы". "В результате сроки закупки затягиваются либо она полностью срывается", - подчеркнул секретарь СБ.

По его данным, "нарушения закона наиболее часто допускаются при реализации национальных проектов "Жилье и городская среда", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Демография", "Образование", "Культура", "Здравоохранение". Он привел данные о том, что в 2019 году в Приволжском округе "в результате противодействия противоправным действиям в ходе реализации национальных проектов выявлено 49 преступлений, связанных с освоением бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных проектов, предотвращено нанесение ущерба бюджетам всех уровней на сумму более 7,5 млрд рублей". "По итогам первого квартала текущего года уже выявлено 36 преступлений в данной сфере и более 800 нарушений законодательства", - сообщил Патрушев. Он уточнил, что "наибольшее число нарушений установлено на территории Удмуртской Республики, Пермского края и Оренбургской области".

Из почти 12 тыс. контрактов по нацпроектам свыше 3 тыс. - в зоне риска

"Из-за низкой эффективности и несоразмерности применяемых видов юридической ответственности к нарушителям сохраняются условия для роста коррупционных проявлений и злоупотреблений со стороны государственных и муниципальных служащих. Зачастую даже не выносятся представления об устранении причин и условий, способствовавших нарушениям", - подчеркнул секретарь СБ. Он огласил данные Росфинмониторинга: "Из почти 12 тыс. контрактов, заключенных в округе в рамках реализации национальных проектов, свыше 3 тыс. находятся в зоне риска, причем сумма по этим контрактам составляет почти 146 млрд рублей". Патрушев уточнил, что "наибольшие риски в отношении исполнителей государственных контрактов по нацпроектам фиксируются в Самарской, Нижегородской, Пензенской, Саратовской областях и в республиках Татарстан и Башкортостан".

Ограничения из-за пандемии

Связанные с пандемией коронавируса ограничения не могут быть поводом для невыполнения стратегических задач, в том числе национальных проектов. "Их [нацпроектов и стратегических национальных приоритетов] реализация сегодня осуществляется в более сложной обстановке, вызванной пандемией и установленными ограничениями, - констатировал Патрушев. - Но должен отметить, что это не повод для невыполнения поставленных президентом России задач".

Секретарь Совбеза подчеркнул, что нацпроекты в нынешней ситуации "стали более востребованными, особенно в целях сохранения жизни, здоровья граждан, повышения качества жизни". "Поэтому важно на всех уровнях власти повысить координацию и эффективность работы по реализации национальных проектов, добиться достижения проектных показателей", - отметил Патрушев.

В России с 2019 года выполняются 12 национальных проектов, а также комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.