В Новосибирской области в 2020 году введут в эксплуатацию 20 детских садов

НОВОСИБИРСК, 20 мая. /ТАСС/. Двадцать детских садов и пять школ введут в эксплуатацию в 2020 году в Новосибирской области, где наблюдается дефицит мест, сообщает в среду пресс-служба правительства Новосибирской области.

В конце прошлого года губернатор Новосибирской области Андрей Травников, выступая в Совете Федерации, сообщил, что региону требуется дополнительное финансирование на строительство школ в рамках нацпроекта "Образование". По его словам, в 2019 году дефицит составил около 5 тысяч мест. По словам регионального министра образования Сергея Федорчука, острее всего проблема с нехваткой мест стоит в Новосибирске, поскольку город динамично развивается и прирост населения в новосибирской агломерации опережает темпы строительства. Вместе с тем, по сообщениям местных жителей, в регионе с 2019 года наблюдается дефицит мест и в детских садах.

"В рамках нацпроектов "Демография" и "Образование" и программы "Жилище" реализуется строительство 20 детских садов со вводом в этом году, а также строительство 5 школ", - цитирует пресс-служба губернатора региона Андрея Травникова.

Отмечается, что среди таких школ крупные школы новосибирского Академгородка - гимназия № 3 и гимназия "Горностай". Несмотря на ситуацию с коронавирусом и уменьшение доходной части бюджета региона, власти уже выделили деньги на эти объекты.

Продолжается строительство и детских садов, отметили в пресс-службе. Например, в одном из старейших сел региона - в Криводановке, где проживают порядка 10 тысяч человек, строится новое трехэтажное здание детского сада. Он займет почти 5 тыс. кв. м и будет включать в себя групповые помещения, медицинский кабинет, пищеблок, прачечную, спортивный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и психолога. Предполагается, что учреждение смогут посещать 220 детей.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет составит 3,1 трлн рублей.