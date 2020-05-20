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Строительство очистных сооружений в Чебоксарах завершится до конца ноября

Они возводятся в рамках проекта "Оздоровление Волги"

ЧЕБОКСАРЫ, 20 мая. /ТАСС/. Строительство комплекса сооружений по очистке дождевых стоков в чебоксарском заливе завершится до наступления зимы, сообщает в среду пресс-служба областного правительства.

"Комплексы очистных сооружений включают в себя песконефтеуловители, сорбционные фильтры. Здесь также будет возведен корпус, где будет проводиться ультрафиолетовое обеззараживание воды. Таким образом, вся вода будет доводиться до требований очистки по рыбохозяйственным водоемам", - цитирует пресс-служба и.о. министра природных ресурсов и экологии Чувашии Александра Воробьева.

Очистные сооружения возводятся в рамках проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". На строительство комплекса в прошлом году направили 104,5 млн рублей, в 2020 году - 139,4 млн рублей. Введение их в эксплуатацию позволит решить давнюю экологическую проблему центральной части Чебоксар и существенно сократить сброс неочищенных стоков в Волгу.

Ранее врио главы Чувашии Олег Николаев призвал местные власти активнее продвигать строительство таких объектов, от которых зависит экология и благополучие жителей республики.

Целью федерального проекта "Оздоровление Волги" является улучшение экологического состояния реки и обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги за счет сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку, и реализации комплекса мер по восстановлению водных объектов низовьев Волги. Ключевыми задачами проекта являются ликвидация объектов накопленного экологического вреда окружающей среде, обеспечение рационального использования водных ресурсов, снижение поступления загрязненных сточных вод.

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