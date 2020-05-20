Современный причал для круизных судов на Волге появится в Камышине

ВОЛГОГРАД, 20 мая. /ТАСС/. Проектирование современного причала на Волге для приема различных, в том числе круизных судов начнется до конца 2020 года в Камышине, расположенном в 200 км от Волгограда. Об этом сообщил журналистам побывавший в Камышине с рабочей поездкой губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"Выполнен весь необходимый комплекс работ, который определил, где можно строить современный причал для кораблей, в том числе международных, класса "река-море". Он должен соответствовать всем критериям безопасности. В проектирование мы должны зайти в этом году", - сказал глава региона.

В пресс-службе губернатора уточнили, что в ходе предыдущих рабочих поездок Бочаров поставил задачу полностью привести в порядок набережную Камышина к концу 2021 года. Результатом комплексного благоустройства станет вовлечение в оборот ранее неиспользуемой земли, создание дополнительных возможностей для бизнеса, формирование территории нового формата для жителей.

"Идет третий этап реконструкции набережной, мы уже обсуждаем четвертый - заключительный этап, который потребует дополнительных финансовых средств и дополнительных решений. Мечта, о который говорили жители Камышина, будет полностью реализована - город получит полномасштабную набережную со всей инфраструктурой: благоустроенной прибрежной зоной, дорогами, парками, скверами, территориями для отдыха и занятий спортом", - отметил губернатор.

Два этапа реконструкции набережной уже завершены, третий финиширует в августе этого года. Причем, работы были запланированы на 370-метровом участке набережной, но благодаря успешно выполненным конкурсным процедурам здесь дополнительно приведут в порядок еще 80 метров прибрежной зоны. Проектом предусмотрены облицовка парапета мраморной плиткой, укладка прогулочных дорожек, установка скамеек с теневыми навесами, малых архитектурных форм, монтаж линии освещения, озеленение. В 2021 году останется привести в порядок еще 1 км вдоль прибрежной территории.

Благодаря нацпроекту

Помимо набережной, по приоритетному региональному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2020 году в Камышине завершат благоустройство пешеходных зон на улице Ленина и около Дома культуры "Текстильщик".

По данным пресс-службы губернатора, за последние пять с лишним лет в регионе реализованы 700 проектов благоустройства на сумму свыше пяти миллиардов рублей. Минстрой России включил Волгоградскую область в число лучших субъектов РФ по формированию комфортной городской среды. Опыт региона вошел в Федеральный реестр лучших практик. Дополнительные возможности для преображения территорий обеспечивает участие в национальном проекте "Жилье и городская среда". Так, в 2020 году в Волгоградской области завершатся еще 177 проектов благоустройства.