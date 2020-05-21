Кружковое движение НТИ запускает онлайн-акселератор для организаторов инженерных кружков

ВЛАДИВОСТОК, 21 мая. /ТАСС/. Онлайн-акселератор для организаторов технологических и инженерных кружков для детей начнет работу с 25 мая. Слушатели узнают от экспертов о лучших практиках работы и полезных инструментах, сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

"25 мая проект Rukami Кружкового движения НТИ запускает онлайн-акселератор для организаторов технологических кружков. Эксперты и представители лучших практик кружкового движения расскажут о выборе устойчивой бизнес-модели в условиях перемен, возможностях перехода из офлайн- в онлайн-формат, полезных инструментах для онлайн-продвижения и работы с сообществом", - говорится в сообщении.

Принять участие в онлайн-школе могут представители технологических, научных и инженерных кружков, центров молодежного инновационного творчества, детских технопарков и других площадок технического творчества для детей и молодежи. Проект рассчитан на 400 участников в месяц.

Программа разделена на 10 потоков, которые стартуют 25 мая, 5, 16 и 17 июня и учитывают разные часовые пояса в регионах России. За 12 дней интенсивной работы руководители кружков примут участие в серии вебинаров, групповой работе с модератором, получат обратную связь.

Rukami - это некоммерческий проект, инициированный Российской венчурной компанией и реализуемый Фондом поддержки проектов НТИ. Проект направлен на привлечение внимания молодежи и широкой аудитории к техническому творчеству, созданию собственных проектов в кружках.

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.