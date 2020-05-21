"Умную дорогу" в Самарской области планируется продлить до Сызрани до конца 2021 года

САМАРА, 21 мая. /ТАСС/. Систему акустического мониторинга автодорог, одну из составляющих "умной дороги" в Самарской области, планируется расширить до Сызрани до конца следующего года. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор компании "Смартс", осуществляющей проект, Елена Бибикова.

"По нашим планам, до конца следующего года проект "умной дороги" будет расширен до Сызрани", - сказала Бибикова.

Работы по обустройству "умной дороги" начались в прошлом году. Сейчас участки такой дороги имеются на Московском шоссе в Самаре (от ул. Ташкентской до ТЦ "МЕГА"), также подготовлена инфраструктура на трассе М-5 от Самары до Тольятти. Проложена оптоволоконная линия, которая предназначена для сбора данных и передачи беспилотным транспортным средствам и автомобилям, оснащенным бортовым оборудованием, поддерживающим технологию V2X (система коммуникаций для транспортных средств).

"Умная дорога" способна передавать автомобилю информацию о трафике, состоянии дорожного покрытия, наличии пешеходов на переходных переходах, движении спецтранспорта с целью предоставления приоритетного проезда (скорая помощь, пожарные автомобили).