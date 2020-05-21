В Волгоградской области до конца года обновят дома культуры в восьми селах

ВОЛГОГРАД, 21 мая. /ТАСС/. Ремонт и оснащение современным оборудованием восьми сельских Домов культур (ДК) выполнят до конца 2020 года в Волгоградской области, сообщили в четверг журналистам в комитете культуры региона.

"В 2020 году запланировано обновление зданий и укрепление материально-технической базы восьми районных и поселковых ДК. К ремонту уже приступили на шести объектах", - сказала в комитете. По данным ведомства, на эти цели по нацпроекту "Культура" запланировано более 160 млн рублей.

"Обновление сельских ДК позволит жителям районных центров и отдаленных поселков приобщиться к искусству в современном формате, концертные залы и кинотеатры Домов культуры оборудуются сейчас не хуже, чем городские", - отметила в беседе с ТАСС представитель комитета.

По ее словам, в настоящий момент в ДК города Петров Вал Камышинского района завершаются ремонтные работы кинозала, установлены автоматическая пожарная сигнализация, система видеонаблюдения, приобретены кресла для зрительного зала. В Кумылженском культурно-досуговом центре завершается обновление фойе, кинозала и подсобных помещений. В Центре культуры и искусства Новоаннинского района и во дворце культуры города Фролово специалисты приводят в порядок кровлю, до конца мая будет поставлено новое сценическое оборудование и одежда сцены.

Власти Волгоградской области ранее сообщали, что всего до 2024 года в рамках национального и приоритетных региональных проектов по направлению "Культура" предстоит реализовать более 60 основных мероприятий на общую сумму 3 млрд рублей.