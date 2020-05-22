Проблему аварийного жилья в Макаровском районе на Сахалине планируют решить до 2023 года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 мая. /ТАСС/. Власти Сахалинской области планируют за три года переселить в новые квартиры всех жителей ветхого и аварийного жилья в Макаровском районе Сахалина. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе островного правительства.

Работа по обновлению жилищного фонда на островах проходит по национальному проекту "Жилье и городская среда". Сахалинская область является одним из немногих регионов в стране, на территории которого сохраняется достаточно высокий процент аварийного жилфонда - 10% (или 1,2 млн кв. м).

"К 2023 году проблема аварийного жилья в Макаровском районе будет полностью устранена", - сообщил представитель пресс-службы.

По данным областных властей, уже в этом году в новые квартиры в Макаровском районе смогут переехать 70 семей. Их аварийные многоэтажные дома снесут для строительства других зданий. Пока работа по возведению объектов не может начаться из-за дефицита свободных земельных участков в муниципалитете.

"В настоящее время в городском округе имеется 14 тыс. кв. м аварийного жилья - около 200 семей. Это очень высокий отрицательный показатель для района, если учесть, что на территории всего муниципалитета проживают несколько тыс. человек", - прокомментировали ТАСС в администрации Макаровского района.

Макаровский район расположен в юго-восточной части Сахалина вдоль побережья Охотского моря. Приравнен к районам Крайнего Севера. В настоящее время в нем проживают более 7,9 тыс. человек.

О нацпроекте

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды","Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем федерального финансирования мероприятий в стране из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

Власти Сахалинской области для решения проблемы аварийных домов планируют с 2021 года ежегодно вводить в эксплуатацию по 500 тыс. кв. м нового жилья.