Кобылкин заявил, что финансовое сокращение нацпроекта "Экология" будет незначительным

ВОЛОКОЛАМСК, 25 мая. /ТАСС/. Сокращение финансирования национального проекта "Экология" будет, однако в незначительном размере, так что цели нацпроекта сохраняются. Об этом в понедельник заявил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Финансовые сокращения, безусловно, будут, они незначительные. Мы исходили из того, что целевые показатели 2024 года не менялись, а кое-какие мероприятия, возможно, мы перенесем на более поздний период времени", - сказал Кобылкин в ходе акции по посадке деревьев "Сад памяти".

При этом он подчеркнул, что, несмотря на сокращение бюджета, запланированное на 2020 год будет выполнено на 100% за счет внебюджетных источников.

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Согласно нацпроекту, к 2024 году в стране станут чище вода и воздух, будут сохранены леса и редкие животные, заводы перейдут на самые безопасные технологии.