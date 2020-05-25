{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кобылкин заявил, что финансовое сокращение нацпроекта "Экология" будет незначительным

Глава Минприроды заверил, что запланированное на 2020 год будет выполнено на 100% за счет внебюджетных источников
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
© Владимир Гердо/ТАСС

ВОЛОКОЛАМСК, 25 мая. /ТАСС/. Сокращение финансирования национального проекта "Экология" будет, однако в незначительном размере, так что цели нацпроекта сохраняются. Об этом в понедельник заявил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Финансовые сокращения, безусловно, будут, они незначительные. Мы исходили из того, что целевые показатели 2024 года не менялись, а кое-какие мероприятия, возможно, мы перенесем на более поздний период времени", - сказал Кобылкин в ходе акции по посадке деревьев "Сад памяти".

При этом он подчеркнул, что, несмотря на сокращение бюджета, запланированное на 2020 год будет выполнено на 100% за счет внебюджетных источников.

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Согласно нацпроекту, к 2024 году в стране станут чище вода и воздух, будут сохранены леса и редкие животные, заводы перейдут на самые безопасные технологии.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Кобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссия
Развитие Дальнего Востока
В Сахалинской области все дворы намерены оборудовать современными мусорными баками
Это необходимо для борьбы с незаконными свалками, количество которых с начала года в регионе увеличилось с 123 до почти 900
Читать полностью