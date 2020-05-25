Эксперимент по информационному обеспечению градостроительства начнут в России 1 июля

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Эксперимент по информационному обеспечению градостроительной деятельности с применением облачного решения планируют провести в России с 1 июля 2020 по 1 декабря 2022 года. Данные об этом содержатся в проекте постановления правительства, разработанном Минстроем и опубликованном в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект постановления разработан в соответствии с поручением президента Российской Федерации от 19 июля 2018 года о переходе в целях модернизации строительной отрасли и повышения качества строительства к системе управления жизненным циклом объектов капитального строительства путем внедрения технологий информационного моделирования и применения типовых моделей системы управления", - говорится в сводном отчете к документу.

Эксперимент призван ускорить создание актуальной и полной цифровой базы об условиях осуществления и планирования градостроительной деятельности в России. При этом будет предусмотрена возможность получения градостроительных услуг инвесторами и гражданами полностью в электронном виде с исключением личного взаимодействия. Кроме того, благодаря эксперименту предполагается сократить расходы на региональную информатизацию.

На проведение эксперимента предлагается направить 254,3 млн рублей по нацпроекту "Цифровая экономика". Одной из задач национального проекта является внедрение таких цифровых технологий строительства, как информационное моделирование здания (BIM-технологии, Building Information Model).