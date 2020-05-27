В Самаре впервые за 45 лет провели капремонт дома культуры

САМАРА, 27 мая. /ТАСС/. Капитальный ремонт культурно-досугового центра завершили в селе Кошки Самарской области по национальному проекту "Культура". Об этом губернатор Дмитрий Азаров написал на своей странице в Instagram.

"Для жителей в селе Кошки сделали капремонт культурно-досугового центра, построенного в 1974 году", - написал губернатор, отметив, что капитальный ремонт был проведен впервые за более чем 45 лет.

В центре отремонтировали полы, стены, потолки, лестницы, обновили коммуникации, привели в порядок прилегающую территорию и фасад здания. Отремонтирован зрительный зал на 280 мест. Закуплены музыкальные инструменты и новая аппаратура.

Во время пандемии из-за угрозы распространения коронавируса отремонтированный центр пока не используется. Как отметила руководитель межпоселенческого управления культуры Дарья Фетисова, в селе соскучились по концертам, которые регулярно проводились в центре и до ремонта практически каждый день. По ее словам, у творческой группы во время вынужденного простоя появилось много новых идей.

Нацпроект "Культура" рассчитан на период до 2024 года и включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Целью реализации нацпроекта как на федеральном, так и на региональном уровнях для всех субъектов России является увеличение к 2024 году числа посещений организаций культуры на 15% и числа обращений к цифровым ресурсам культуры в пять раз.