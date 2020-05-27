Первая в 2020 году модельная библиотека в России открылась в селе в Кировской области

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Первая в этом году модельная библиотека открылась в России по нацпроекту "Культура" в селе Московское Кировской области, сообщила на торжественном открытии Общероссийского дня библиотек министр культуры РФ Ольга Любимова.

"В 2020 году в рамках национального проекта "Культура" заработает 110 таких библиотек нового поколения. Сегодня во Всероссийский день библиотек открывается первая такая библиотека. Уверена, что Московская библиотека [в Кировской области], оснащенная по самым современным стандартам, станет настоящим подарком для региона и станет центром коми-пермяцкой культуры", - сказала Любимова.

Как пояснила министр культуры Кировской области Татьяна Мазур, модельная библиотека открылась в селе Московское, которое расположено в 250 км от Кирова рядом с Пермским краем. Это первая библиотека нового поколения на территории Кировской области. В учреждении сделали ремонт, поставили новую мебель, обновили фонд печатных и электронных изданий, установили новое компьютерное и мультимедийное оборудование, в том числе оборудование для лиц с ограниченными возможностями здоровья, также в библиотеке появился доступ к Национальной электронной библиотеке. Московская библиотека стала центром коми-пермяцкой культуры, сотрудники собирают и хранят материалы о культуре и быте коми-пермяцкого народа.

По словам Мазур, еще две модельные библиотеки будут открыты в регионе в ближайшее время. Всего сеть муниципальных библиотек в области включает 613 библиотек, 78% из них находятся в сельской местности.

Общероссийский день библиотек отмечается в России с 1995 года по указу президента РФ.

Нацпроект "Культура" рассчитан на период до 2024 года и включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Целью реализации нацпроекта как на федеральном, так и на региональном уровнях для всех субъектов России является увеличение к 2024 году числа посещений организаций культуры на 15% и числа обращений к цифровым ресурсам культуры в пять раз.