Российские артисты в стихотворной форме призвали беречь лес от пожаров

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Актеры театра и кино приняли участие в федеральной информационной кампании, которая направлена на снижение рисков возникновения пожаров. В рамках онлайн-проекта "Остановим пожар" известные артисты читают стихи о пожарах Николая Гумилева, Вадима Шефнера и Вероники Тушновой, сообщает в среду АНО "Экспоцентр "Заповедники России", выступившая организатором проекта.

Информационная кампания по предотвращению пожаров проходит в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". Ее поддерживают Минприроды, Рослесхоз, Авиалесоохрана, МЧС, Агентство стратегических инициатив и Общество добровольных лесных пожарных. Информационными партнерами выступили АНО "Национальные приоритеты" и портал "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Пожары уже начались, а лето ожидается очень жаркое. С помощью этого проекта мы хотим достучаться до людей, потому что все очень хотят выйти на природу после коронавируса. Нужно быть очень осторожным, чтобы не навредить природе пикниками, шашлыками, которые могут привести к пожару", - сказал порталу директор АНО "Экспоцентр "Заповедники России" Дмитрий Нечаев.

В рамках акции народный артист России Евгений Князев, заслуженная артистка России Нонна Гришаева и труппа Московского областного театра юного зрителя, заслуженная артистка России Ольга Кабо, солистка Большого театра Анна Аглатова в условиях самоизоляции записали видео со стихами на мобильные телефоны.

Посмотреть видеоролики можно на портале нацпроектэкология.рф, в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" в группе "Экология России", на YouTube-канале "Природа ТВ", а также на портале "Будущее России. Национальные проекты" и на страницах портала в соцсетях. Как ожидается, кампания охватит все регионы страны.

Генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина отметила социальную направленность инициативы. "В это непростое время важно помнить и о нашем будущем. Россия все больше ориентируется на осознанное потребление и бережное отношение к природе, сохранить лесное наследие - общая задача для всех нас. Мы рады поддерживать подобные инициативы коллег, это очень добрая и правильная акция", - сказала она.

О пожарах в России

В настоящее время особый противопожарный режим ввели уже более 50 регионов России. В 2019 году в стране произошло более 14 тыс. лесных пожаров, огнем было охвачено свыше 10 млн га леса.

Увидеть выступления артистов можно на портале "Будущее России. Национальные проекты".