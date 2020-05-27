В Нижегородской области благоустроят "Карашев колодец"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая. /ТАСС/. Территорию вокруг православной святыни "Карашев колодец", расположенной в селе Спасское Нижегородской области, благоустроят до конца текущего года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил журналистам в среду губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Карашев колодец" является священным местом для православных местных жителей. Здесь находится святой источник и оборудована купель с навесом. Ежегодно на этом месте собираются сотни паломников.

"Важно, что жители сами выбрали данную территорию для благоустройства. Ценно, что места с такой богатой историей не забываются, и сами жители заинтересованы в их сохранении и облагораживании. Одна из основных задач национального проекта - создавать такие пространства, где будет приятно отдохнуть и интересно провести время", - пояснил Никитин.

В рамках проекта здесь благоустроят площадки на трех уровнях, установят железную лестницу, обустроят смотровую площадку, установят освещение, лавочки, урны, ротонду, видеонаблюдение и Wi-Fi. На эти цели из федерального, областного и местного бюджетов планируется направить 3,9 млн рублей. Кроме того, на смотровой площадке установят подзорную трубу, а также построят пешеходный мост через речку Лазутку.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан 2019 - 2024 годы. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.