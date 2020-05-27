В городе Заволжье открылся крупнейший в Нижегородской области виртуальный концертный зал

ТАСС, 27 мая. Крупнейший в Нижегородской области виртуальный концертный зал открылся в городе Заволжье по нацпроекту "Культура". Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

"Виртуальный концертный зал в Заволжье стал самым крупным в Нижегородской области: он рассчитан на 450 мест. Теперь у жителей региона есть возможность, не покидая своего населенного пункта, бесплатно побывать на концерте "звезд" классической музыки", - приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Как отметили в пресс-службе, открытие зала прошло в онлайн-формате. Кроме концертов в виртуальном зале будут транслировать учебные программы и мастер-классы для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств региона от ведущих музыкантов России.

На приобретение нового музыкального и проекционного оборудования было выделено 5,7 млн рублей из федерального бюджета.

В 2019 году в Нижегородской области было открыто два виртуальных концертных зала - в Чкаловске (на 419 мест) и в Шахунье (на 150 мест). Еще два зала будут открыты в регионе в 2020 году после снятия режима повышенной готовности из-за коронавируса. Один из них появится в Первомайске (на 60 мест), другой - в Выксе (на 96 мест).

Нацпроект "Культура" рассчитан на период до 2024 года и включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Целью реализации нацпроекта как на федеральном, так и на региональном уровнях для всех субъектов России является увеличение к 2024 году числа посещений организаций культуры на 15% и числа обращений к цифровым ресурсам культуры в пять раз.