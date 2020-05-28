Минздрав разрабатывает концепцию сокращения потребления алкоголя до 2030 года

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ разрабатывает концепцию по сокращению употребления населением алкоголя до 2030 года. Проект находится на согласовании в правительстве, сообщила в четверг заместитель начальника отдела правового регулирования в сфере общественного здоровья департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Анна Высоцкая.

"На согласовании [в правительстве РФ] находится концепция сокращения потребления алкоголя в РФ на период до 2030 года и дальнейшую перспективу", - сказала она.

Она подчеркнула, что хотя в настоящее время законодательством РФ запрещено употребление алкогольной продукции несовершеннолетними, однако такое ограничение не в полной мере решает проблему алкоголизации молодого населения России. "В настоящее время Минздравом России внесен в правительство РФ проект федерального закона, предусматривающий увеличение до 21 года минимального возраста для легальной покупки алкоголя", - отметила Высоцкая.

Законопроект Минздрава подразумевает запрет продажи алкоголя крепостью выше 16,5% людям моложе 21 года. Согласно действующему законодательству, 16,5% - пороговое значение крепости вина. В министерстве отмечают, что потребление крепких алкогольных напитков значительно больше повышает риск смерти, чем слабоалкогольных. Ранее Минфин РФ не поддержал законопроект Минздрава. Минэкономразвития также считает запрет продажи крепкого алкоголя гражданам до 21 года необоснованным.

Минздрав занимается также концепцией по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. "<...> в рамках федерального проекта была разработана и утверждена правительством РФ концепция осуществления государственной политики противодействия потребления табака и иной никотиносодержащей продукции в РФ на период до 2035 года и дальнейшую перспективу", - отметила представитель Минздрава.

Данная концепция предусматривает снижение числа курильщиков среди взрослого населения к 2035 году до 21%. Минздрав России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в течение шести месяцев (начиная с 22 ноября 2019 года) должен разработать план реализации концепции и внести его в правительство.

О соответствующих нацпроектах

Создание нормативно-правовых актов по борьбе с курением, избыточным употреблением алкоголя и другими факторами риска развития заболеваний Минздрав России осуществляет в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в национальный проект "Демография". Мотивация россиян к здоровому образу жизни, их отказ от вредных привычек позволит снизить заболеваемость и смертность от всех основных причин, в том числе смертность населения трудоспособного возраста. Снижение этого показателя до 350 случаев на 100 тыс. населения запланировано в нацпроекте "Здравоохранение".