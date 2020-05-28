Более 500 автобусов и троллейбусов в 2020 году передадут городам по "дорожному" нацпроекту

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Более 500 автобусов и троллейбусов в 2020 году будут переданы 12 российским городам в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", говорится в сообщении АНО "Национальные приоритеты".

"По результатам рассмотрения заявок регионов, в соответствии с национальным проектом "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Минтранс отправил в правительство РФ предложения по распределению 447 автобусов и 64 троллейбусов для 12 городских агломераций в этом году", - поясняется в пресс-релизе.

В целом на программу обновления городского пассажирского транспорта до 2024 года в "дорожном" нацпроекте предусмотрено 20 млрд рублей. Как отмечал министр транспорта РФ Евгений Дитрих, в 2020 году финансирование проекта составит 7 млрд рублей.

"Перевозчики, осуществляющие регулярные перевозки по маршрутам в городских агломерациях на основании государственных (муниципальных) контрактов, получают право приобретения транспортных средств на условиях льготного лизинга. Предусмотрена 60% скидка от стоимости транспортного средства, нулевой авансовый платеж, лизинг на 60 месяцев для автобусов, электробусов, троллейбусов и 180 месяцев - для трамваев в ПАО "ГТЛК", - уточнили в организации.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является развитием одноименного приоритетного проекта, стартовавшего в 2016 году. В него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.