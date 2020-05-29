В Приморье составили карту родственных связей популяции дальневосточного леопарда

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая. /ТАСС/. Сотрудники национального парка "Земля леопарда" в Приморье составили генеалогическое древо дальневосточных леопардов. Это первое подобное исследование для данного подвида, сообщили журналистам в нацпарке.

"Научные сотрудники нацпарка "Земля леопарда" изучили родственные связи внутри популяции дальневосточного леопарда и составили генеалогическое древо целого ряда семей. В истории мониторинга данного подвида такое исследование проведено впервые", - говорится в сообщении.

Ученые систематизировали данные об индивидуальных родственных связях в популяции дальневосточного леопарда и смоделировали генеалогическое древо для 47 особей. Дальнейший анализ показал, что древо разветвляется на четыре отдельных линии, самая большая из которых включила сразу три поколения леопардов. Ценность исследования состоит в том, что данные позволяют отследить изменения внутри популяции. Например, можно получить представление о расселении детенышей леопарда после того, как они начинают самостоятельную жизнь.

Аналитической базой для исследователей стали данные фотомониторинга, собранные "Землей леопарда" с 2013 по 2019 год. Метод использовался для учета численности дальневосточного леопарда. На охраняемых территориях "Земли леопарда" расположена самая большая в России сеть фотоловушек для мониторинга краснокнижных кошачьих, за животными наблюдают с помощью более 400 автоматических камер.

Национальный парк "Земля леопарда" был создан 5 апреля 2012 года на юге Дальнего Востока России, недалеко от Владивостока, для защиты краснокнижных крупных кошек. По итогам 2018 года, там были замечены 97 взрослых дальневосточных леопардов и не менее 22 котят. Кроме того, там зафиксирована максимальная плотность обитания амурского тигра.

Нацпроект "Экология"

Создание и развитие особо охраняемых природных территорий является одной из задач программы, входящей в нацпроект "Экология" федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", который реализуется в России с 2019 года.

За шесть лет в стране появятся 24 новые особо охраняемые природные территории общей площадью 5 млн га. 11 специальных программ позволят увеличить популяции редких видов животных. Особое внимание уделяется развитию экотуризма: если в 2018 году российские заповедники и национальные парки посетили менее 3,6 млн человек, то в 2024 число экотуристов должно возрасти почти до 7,9 млн.