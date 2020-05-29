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В Приморье составили карту родственных связей популяции дальневосточного леопарда

Ученые составили генеалогическое древо для 47 особей. Оно разветвляется на четыре отдельных линии, самая большая из которых включила сразу три поколения леопардов
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая. /ТАСС/. Сотрудники национального парка "Земля леопарда" в Приморье составили генеалогическое древо дальневосточных леопардов. Это первое подобное исследование для данного подвида, сообщили журналистам в нацпарке.

"Научные сотрудники нацпарка "Земля леопарда" изучили родственные связи внутри популяции дальневосточного леопарда и составили генеалогическое древо целого ряда семей. В истории мониторинга данного подвида такое исследование проведено впервые", - говорится в сообщении.

Ученые систематизировали данные об индивидуальных родственных связях в популяции дальневосточного леопарда и смоделировали генеалогическое древо для 47 особей. Дальнейший анализ показал, что древо разветвляется на четыре отдельных линии, самая большая из которых включила сразу три поколения леопардов. Ценность исследования состоит в том, что данные позволяют отследить изменения внутри популяции. Например, можно получить представление о расселении детенышей леопарда после того, как они начинают самостоятельную жизнь.

Аналитической базой для исследователей стали данные фотомониторинга, собранные "Землей леопарда" с 2013 по 2019 год. Метод использовался для учета численности дальневосточного леопарда. На охраняемых территориях "Земли леопарда" расположена самая большая в России сеть фотоловушек для мониторинга краснокнижных кошачьих, за животными наблюдают с помощью более 400 автоматических камер.

Национальный парк "Земля леопарда" был создан 5 апреля 2012 года на юге Дальнего Востока России, недалеко от Владивостока, для защиты краснокнижных крупных кошек. По итогам 2018 года, там были замечены 97 взрослых дальневосточных леопардов и не менее 22 котят. Кроме того, там зафиксирована максимальная плотность обитания амурского тигра.

Нацпроект "Экология"

Создание и развитие особо охраняемых природных территорий является одной из задач программы, входящей в нацпроект "Экология" федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", который реализуется в России с 2019 года.

За шесть лет в стране появятся 24 новые особо охраняемые природные территории общей площадью 5 млн га. 11 специальных программ позволят увеличить популяции редких видов животных. Особое внимание уделяется развитию экотуризма: если в 2018 году российские заповедники и национальные парки посетили менее 3,6 млн человек, то в 2024 число экотуристов должно возрасти почти до 7,9 млн.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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